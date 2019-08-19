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盧楚仁：債息倒掛 因資金湧美國避險

【明報專訊】上星期金融市場的焦點，又重回到美國債息再次出現倒掛，今次就連英國的2年期和10年期債息也同步出現倒掛。不過今次美國債息倒掛是2年期和10年期，而去年11月已經率先出現3個月和10年期倒掛，當時亦引發金融市場劇烈波動，更有分析指美國會在半年至9個月後出現經濟衰退。但隨着時間過去，到了今日，美國絕大多數的經濟數據依然強勁，美股過去這9個月期間，更屢創新高，現在美股三大指數依然徘徊在高位。那麼到底今次美國債息倒掛，反映了金融市場發生什麼一回事呢？

從傳統或歷史經驗來說，美國債息出現倒掛，會預警美國經濟在6至9個月後出現經濟衰退。但去年11月已經出現債息倒掛，時至今日已經有接近9個月，但從美國經濟數據上看到，美國並沒有出現經濟衰退，甚至放緩也沒有。故今次2年期和10年期債息出現倒掛，我不會太過擔心美國會出現經濟衰退。若果以嚴重性來分析，必定是去年11月的3個月和10年期債息倒掛較為嚴重得多。

但為何到今日，美國經濟仍未見到有衰退迹象？原因是美國10年期債息急跌，一方面反映了美國以外的金融市場出現恐慌，令大量資金流入所致；二方面大家更要了解流入債市的資金，是從國際間的不同地區或國家流入美國10年期債券市場，例如歐洲、亞洲、大洋洲以至南美洲。因為這些地方的一些國家確實真的出現了衰退，令到當地投資者把大量資金匯出湧向最安全的美國，一些買美元，一些買美股，更多的是買美債避險。他們不是對美國經濟沒有信心，而是對自己本國經濟沒有信心而已，所以今次美國債息倒掛，只反映美國以外的地區真的出現經濟衰退。而今次2年期和10年期債息倒掛，我卻不會再擔心有關美國經濟未來會出現衰退，也不擔心美股會由牛市轉熊市。

美10年債邁向零息 利好日圓

在外匯市場方面，美國10年期債息持續下跌，反映了環球金融市場(非美國)的恐慌情緒持續升溫，故美國10年期債息下跌，同時可以視作利好日圓的基本因素。我十分認同現在普遍的分析，認為美國10年期債息，仍有大量下跌空間，有分析更指會跌至零甚至負數。若判斷正確的話，那麼日圓便會有進一步升值的空間，更加鞏固了日圓未來會突破104.50的阻力，繼而邁向下一關口位101.16至100.00水平。

避險資金大多來自歐洲

在歐元方面，則剛好相反，過去美國10年期債息持續下跌，則與歐元兌美元同步下跌。正如上文所說，現在環球各國經濟當中，以歐洲的情况最為嚴峻，故相信湧入美國買美債的避險資金，大部分是來自歐洲，故可以見到附圖當中歐元兌美元匯價和美國10年期債息，基本上是同步下跌，若果美國10年期債息跌至零，及歐洲央行重新啟動量化寬鬆的話，估計歐元兌美元匯價最保守會跌至1.0567水平，若再向下破位的話，更不排除再次挑戰2017年1月低位1.0340。至於歐元兌日圓的交叉盤，相信短期會下試116.06或114.85水平。長遠來看，歐元兌日圓有機會邁向109.42的重大支持位。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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