龐寶林：美息倒掛 利中國債市

本周10年期美債收益率下跌至1.537厘，30年期美債收益率破天荒的跌破2厘至1.962厘，2年期與10年期債息更是自2007年次按危機前夕以來首次出現倒掛。早在今年初，美國3個月期債息已經和10年期倒掛，但2年期和10年期債息倒掛的危險程度顯然是「原子彈」級別的，而隔夜各期限美債收益率也出現不同程度的下滑。有分析指出，2年期與10年期美債收益率倒掛是在所有經濟指標中最「不吉利」的兆頭，根據瑞信統計自1978年以來，過去5次2年期與10年期債息倒掛，之後都會出現經濟衰退。

從今年開始，由於市場避險情緒升溫，經濟下行壓力增大，美國長年期國債收益率受此打壓快速下行，短年期的則由於聯儲局貨幣政策的約束而下降得不夠快。從這個角度來說，出現倒掛的情况屬於「順水推舟」而非「突如其來」，只不過當倒掛出現時，仍然會引發市場擔憂。聯儲局前主席也表示，就這一次倒掛而言，可能並非是一個衰退信號，因為除了市場對未來利率走勢的預期外，還有很多因素打壓長期國債收益率。

資金湧美債 倒掛不意外

上周當歐美主要國家國債收益率幾乎全線走低後，亞太主要國家國債收益率也集體下滑。日本10年期國債收益率跌至-0.246厘，創下2016年7月以來新低，10年期與2年期債息也瀕臨倒掛；新加坡10年期國債收益率跌至1.61厘，10年期與2年期債息上周縮窄至1個基點（1厘等於100個基點），這是自2006年11月以來最小差距；澳洲10年債息也跌至0.89厘。

由於市場擔憂經濟下行壓力增加，地緣政治紛擾加劇，貿易戰不確定性上升，使得資金紛紛棄股投債，全球負利息債券顯著增加，截至本周三其規模已經增至破紀錄的16萬億美元，佔全球投資級別債券比例超過25%。

美國國債收益率曲線倒掛在某種程度說或許對中國的債券市場是個好兆頭，因為中國目前利率操作的空間相對較大，此前公布的中國數據顯示中國生產和消費依舊強勁，同時政府也在進一步加快金融市場改革開放的步伐。

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東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]