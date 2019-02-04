摩根大通亞洲：壽險業績改善 平保購22103

騰訊方面，雖然手機遊戲增長加快至26%，推動上季非通用會計準則盈利升19%，不過收入方面令市場失望，分析擔心網上廣告業務持續疲弱，部分券商下調騰訊目標價。騰訊股價反覆下試兩個月低位，如投資者欲博反彈，可留意騰訊購19434，行使價370.07元，實際槓桿約9.4倍，最後交易日2019年12月18日；淡倉可參考騰訊沽20040，行使價305.68元，實際槓桿約7.7倍，最後交易日2019年12月11日。

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