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摩根大通亞洲：壽險業績改善 平保購22103

【明報專訊】平保（2318）及騰訊（0700）業績後走勢各異，平保上半年盈利升68%，新業務價值升4.7%。券商認為平保壽險產品組合持續改善，推動新業務價值利潤率維持上升勢頭。平保績後直撲90元，重上10天線，如看好可留意平保購22103，行使價97.47元，實際槓桿約12.6倍，最後交易日2019年11月25日；如認為升至8月初下跌裂口（約90.9至92.8元）有阻力，可留意平保沽19962，行使價82.92元，實際槓桿約9倍，最後交易日2019年12月20日。

騰訊方面，雖然手機遊戲增長加快至26%，推動上季非通用會計準則盈利升19%，不過收入方面令市場失望，分析擔心網上廣告業務持續疲弱，部分券商下調騰訊目標價。騰訊股價反覆下試兩個月低位，如投資者欲博反彈，可留意騰訊購19434，行使價370.07元，實際槓桿約9.4倍，最後交易日2019年12月18日；淡倉可參考騰訊沽20040，行使價305.68元，實際槓桿約7.7倍，最後交易日2019年12月11日。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者並未持有上述證券。投資者須自行評估風險並諮詢專業意見。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。請於jpmwarrants.com.hk/disclaimer詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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