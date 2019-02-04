瑞銀亞洲：超賣博反彈 騰訊購20198

騰訊（0700）業績後急跌，已失守所有主要移動平均線。經過上周的急跌，騰訊現時的9天RSI相對強弱指數已跌穿30超賣。據瑞銀於上周四和周五紀錄，資金流入騰訊認購證，反映投資者或看好騰訊短線的走勢。不過由於近日騰訊控股跌勢非常急，之前較熱門的認購證或已變得非常價外，如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購20198，行使價350.2元，2019年11月到期，有效槓桿約9.6倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]