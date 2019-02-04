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何啟聰

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何啟聰：向上挑戰百天線 吼友邦牛67605

【明報專訊】貿戰及美債息倒掛等因素，繼續影響大市。港股三連升，逐步由兩萬五以下的低位反彈，短線或有機會上試10天線約25780點的機會。上望目標或可上移至兩萬六關口，並留意兩萬五能否重建支持。

騰訊績後捱沽，資金流入好倉博反彈。看好可考慮騰訊認購證19421，行使價370.2元，2019年12月到期，實際槓桿約10倍；看淡可留意騰訊認沽證19227，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿約8.3倍。

友邦（1299）逐步由低位反彈，連升兩日，重上10天線。友邦公布業績在即，向上觀望挑戰100天線約79.2元，支持參考近日低位72.55元。看好可考慮友邦認購證19352，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿約13.9倍，或友邦牛證67605，收回價72.38元，行使價71.78元，槓桿比率約17.6倍。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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