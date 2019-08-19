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劉思明：個別藍籌見方向 可試水溫

【明報專訊】港股跌勢短期喘定，並有望延續反彈，中線要視乎反彈後回調的承接力。港股中線方向待確認，個別卻有強弱分別，單是藍籌股已大有選擇。

恒指上周繼續尋底，周四曾跌至24899點，與年內低位24896點只差3點，當日即市反彈，周五進一步上升，收報25734點，全周跌205點或0.79%；國指跌0.3%。大市日均成交830億元，高於60天平均半成；周四五成交增至900億元以上。

上周四買盤動力增強

據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率71比29，升逾3%佔上升股份兩成；大市周三四轉穩，升跌參半；周四買盤動力已增強，升逾3%佔比升至兩成，市况有回暖迹象。全周計，升跌比32比68，不少股份逆市上升，個別行業更有強勁反彈。

本報數據庫追蹤的30個行業，上周上升的不足兩成，地產低位大幅反彈，周四周五分別升3%、2.5%，全周倒升近2%，有八成股份上升，跑贏一眾行業。科技器材上周有4日上升，全周升1.5%，惟上升股份不足五成。食物飲品、醫藥保健周五大升約4%，收復失地。電訊及媒體周四升2.64%，全周跌幅收窄至近持平。不過，個別行業沽壓沉重，原材料、新能源、本地零售服務、中資電力跌全周3%、4%。

新世界倘回調 10元小注吸納

走勢上，恒指上周下試年內低位，險守後單日轉向回升，周末前進一步向上，交投偏好，跌勢料可喘定，短線有望延續反彈。除了兩萬六關口及前周反彈高位約26300點有阻力外，月初跌穿6月低位，遺留下跌裂口26500點至26900點成為重要阻力，預計回補部分裂口會再次考驗市場承接力，屆時可以守住，如10天線，方有機會見底，否則將重拾跌軌，下探更低位置。

恒指見底仍有待確認，但觀察藍籌股已可以估計未來可能發展方向，如今年表現第三差的瑞聲（2018），該股6月已跌至年初低位反彈，升至3月低位遇到阻力回落，到前一周跌穿年內低位跌勢未止，之後再跌超過一成。匯控（0005）跌勢更急，月初失守年初低位後，跌穿去年低位，再跌近一成。不過，亦有絕地反擊的例子，如新世界（0017）、九倉置業（1997）上周大彈重上年初低位之上。新世界倘有回調，可於10元附近小注吸納，上望11元料龐大阻力，止蝕放在9.6元。

重磅股平保明顯最強 吸納首選

今年表現最強的藍籌股，當然要數中生製藥（1177）、舜宇（2382），今年迄今累升八成及四成，月內回高至50天線或附近已有支持回升；申洲（2313）有有近似情况。面對強勢股，急回至50天線附近，可以小注試水溫。不過，即使強勢亦會跌穿50天線，如重磅股平保（2318）、友邦（1299）、騰訊（0700）均告失守50天線，但跌至5月低位有支持，也是另一重要防線。當中平保明顯最強，吸納首選。

另一強勢藍籌股領展（0823），今次跌市終於遇到考驗，該股5、6月沒有太大調整，甚至攀升逼近100元關口。但7月高位掉頭向下，到上周跌至50周線約86元初見支持，不妨於90元以下分段吸納，博後市可與平保、友邦等築起平台，但低收85元宜先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

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