金子：行業前景俏 中壽購17117

投資者宜留意，若以窩輪或是界內證坐倉時，引伸波幅高低將對產品價格有直接影響。本周會有美國聯儲局公布7月議息紀要。引伸波幅方面，上周恒指引伸波幅先跌後升，若在周中吸納窩輪應可以賺到波幅，而恒指中期認購證引伸波幅為19%左右。

近期業績也影響個股的表現，其中中國人壽（2628）公布，今年首7個月，累計原保險保費收入約為4051億元人民幣，按年上升5%。單是7月份的保費收入為269億元人民幣，按月減少52%，按年上升6.7%。

中金公司發表研究報告，指中國保險行業的中期利潤將大增七成，超出市場預期，並推薦中壽及財險（2328）等股份。

技術上，中壽股價17.4至17.5元見支持，14天RSI由低位回升，若再突破18元，有機會挑戰20元。若看好中壽前景，不妨小注其認購證（17117）。

[金子 窩輪攻略]