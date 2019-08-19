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蘇沛豐：新創建出售非核心業務 提升估值

【明報專訊】全球經濟放緩，環球債息反覆下跌，收入穩定的高息股可看高一線。新世界發展（0017）旗下的新創建（0659）業務多元化，主要包括收費公路、飛機租賃、環保、物流、設施管理、建築及交通，收入大部分來自內地和香港，於去年度分別佔盈利約50%及39%。

業務多元化雖可分散風險，但略嫌定位模糊。新創建近年專注發展核心業務如公路和飛機租賃，同時出售盈利貢獻較小的非核心業務和資產，相信有助提升估值。7月底彭博社報道公司正洽售新巴城巴業務，作價約3億美元，公司回應目前沒有協議出售。最近新巴城巴向政府申請車費加價12%，令人頗感意外，因為今年1月才加價9.9%，是10年來首次，於是惹來為出售業務抬價的猜測。其實新巴城巴近年受工資上升及新鐵路項目競爭影響，利潤下滑，截至去年底之半年度更錄得虧損，若成功出售，對新創建財務及估值都有利。

公司於6月底年結，將於9月中公布年度業績，期內受幾個短期及一次性因素影響，包括人民幣貶值、減持及重新分類北京首都機場（0694）令攤佔盈利下跌、會展中心訂立新管理合同等。我們估算年度應佔經營溢利（主要扣除非經營項目）按年跌約6%，純利跌約26%，因去年有較大額特殊收益。隨着公司收購了飛機租賃公司Sky Aviation和兩條高速公路，加上2019年1月起巴士車費上調，2020年度盈利料回復增長。

14天RSI現底背馳 股價或反彈

更大的增長動力料來自保險業務。新創建於2018年12月宣布收購富通保險的全部已發行股本，預計本年第四季完成。富通保險2018年純利12.28億元，相當於新創建2018財年純利約20%。

新創建去年度股息率5.5厘，息率吸引，惟須注意本年度末期息會否隨盈利減少，抑或會提高派息比率。圖表上，近兩周股價與14天RSI初現底背馳，有望見底反彈。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]

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