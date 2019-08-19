林少陽：香港「攬炒」難影響中國大局

今日提起社交媒體，是因為有感社交媒體威力無邊，最近有套電影，便描述英國政客如何透過社交媒體的文宣工作，令英國政局一夜變天，脫歐派由小眾玩意變成現時的主流民意。若非最近的「反送中」運動，相信大部分香港人亦不知道，即時通訊軟體Telegram在本港年輕人圈子中大受歡迎，而且成為一批激進年輕人之間通訊的其中一個必備應用程式。

我常在想，究竟科技的進步，是在幫助人類推動文明，還是到了某一個點，太過方便的科技發展，反而令我們人類失去自省及理性思考的能力。在眾多社交媒體及即時通訊工具之中，我現時用得最多的是WhatsApp及微信，結果原本想保留一片思想靜土的我，結果還是在WhatsApp這個平台上淪陷了。

資訊太多太快 來不及思考已下決定

老實說，我們做投資者，當然不可能與外面的世界隔絕，但是現時的社交媒體及即時通訊工具，最大的問題是資訊發放的速度太快，往往快過人類思想的速度。結果很多資訊接收者的大腦，很容易被資訊發放所隱含的情感信息所劫持。

這不單對我們投資，甚至是我們閱讀這個世界的視覺，亦很容易受到相關信息的引導，在電光火石之間，做錯了決定。

最近，不少身邊的朋友，都對香港的前景，看得極之悲觀。這其實是很正常的結論，當大家每日都接收到仇恨、憤怒、暴力及衝突的場面，人很難會人格分裂地繼續對這片土地的經濟及社會發展保持一貫的審慎樂觀。

金融圈內朋友特別「神經質」

早前在一個飯局裏頭，就住當時有人對中國經濟前景發表完一大段非常悲觀的言論之後，一位內地來的朋友，說了以下一句很有意思的話，大意是：「我們金融圈內的朋友，每天都在擔心這擔心那，彷彿明天世界就將會末日似的。」

但是，當我跟圈外的朋友接觸的時候，發覺他們沒有我們那麼神經質，即使我們對中國經濟看得那麼悲觀，可他們每日的日子，還是過得挺不錯的。」

當然，你可以推說，金融市場反映的是對未來的預期，到了世界末日真的到來的時候，金融圈的朋友才驚覺事態嚴重，已經為時太晚。

投資者「先天下之憂而憂」

因此，做投資的人，必須要有「先天下之憂而憂」的精神。這當然都有道理。只是，我們必須經過嚴格的訓練，每日閱讀海量的資訊的同時，亦要懂得對無用的資訊即時在腦海中刪除，只有在當重要的資訊出現時，我們才作出當時認為最合適的決定。

香港最近的政治紛爭，最終會怎麼終結，一切視乎北京的施政方針，與社交媒體群眾之間互動的結果而定。施政的方針仍然可以調節，社交媒體上像滾雪球般的群眾怒火，卻不容易在一時三刻之內可以熄滅。然而，即使在最壞的情景之下，即使香港淪落為如中東其中一個經常爆發暴力衝突的城市，市民的日常仍須繼續，生意必須繼續做，而只要深圳河這道防火牆仍然有效，香港人自己「攬炒」，亦很難影響得到中國的未來發展大局，而讀者不要忘記，香港現時的上市股份，超過八成的利潤，都不是來自我城。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]