陸振球：金價受惠全球負利率

不過，在現今世代，人們對「負」的存在感覺愈來愈實在，比方說現在大家都曉得什麼叫做負利率，而負利率的存在，即是借錢給人不單沒有利息收，反而要支付利息，而原來現在全球負利率債項的規模竟高達15萬億美元以上，且規模有愈來愈膨脹之勢，實在荒謬。

負利率若惡化 金價一飛冲天

有統計顯示，黃金價格近年和上述的負利率債項規模走勢高度一致（圖1），這也容易理解，持有黃金本來沒有利息可收，所以當美國以至全球息率高企時，金價便會受壓，但黃金雖零息，相比負息卻變成相對「高息」，要知道，若持有負息長債至到期，便肯定蝕錢，黃金固然隨巿況可升可跌，卻不一定必蝕而有可能賺錢，則全球負利率若惡化，黃金價格便可能會一飛冲天。

現在已開採的黃金總值只約10萬億美元左右，而負息債卻高逾15萬億美元，若部分持有負息債的資金終忍不住轉投黃金，結果會如何？

人民幣再貶值 或掀買金潮

根據世界黃金協會的統計，今年上半年央行買金數量原來是以上半年計歷來最高水平（圖2），這又反映了什麼？

黃金除了受惠全球負利率，也因巿場需要避險，如上周當阿根廷執政黨在初選失利後，阿根廷貨披索匯率單日曾急瀉達三成，而股巿也單日大跌達38%，估計當地不少人對本國貨幣和股巿的信心崩潰，傾向持有黃金，而近期人民幣匯價跌破七算，以中國經濟規模之大，如13億中國人有部分對人民幣的信心喪失而又難以走資的話，或會掀起新一輪的買金熱潮。

[陸振球 投資超限戰]