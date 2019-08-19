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謝紹榮：孳息倒掛或和過度槓桿有關

【明報專訊】美國總統特朗普上周突然改口風，把近半數原定於9月1日加徵10%關稅的3000億美元中國進口商品，延後到12月15日才實施。正當美股投資者滿心歡喜之際，又再次殺出「孳息曲線倒掛」問題，引致美股上周二暴跌。

事實上，自7月美國三大指數紛創新高後，之後便無以為繼，而所謂「新高」，相比今年4月底高位，其實也高不了多少。美股自2016年始計，迄今還未到4年，三大指數累計升幅已達五成至八成不等，如非緊貼市場投資者，一般人難以想像這是已發展國家的股票市場指數。

如以圖論市，三大指數於過去一年，分別形成了「頂部」，看似橫行「派貨」中。假如未來數月仍未能大幅突破這橫行區域，美股「散水」機會甚高。

早於去年12月，本欄已撰文提及「孳息曲線倒掛」與美股大跌市的相連關係，對上一次較明顯的孳息倒掛現象於2006年6月發生，是次倒掛現象持續了約15個月，及後不久便爆發了2007年美國次按危機，翌年，雷曼投行倒閉引發全球金融海嘯。

倒掛即看淡前景看法或已過時

根據過去40年的數據統計，期間5次美股大跌市前約1年，均持續出現孳息倒掛現象，雖然兩者並不一定有必然關係，但兩者的相連關係卻極高。

經濟書籍對於孳息倒掛現象的解釋，大多離不開因投資者看淡經濟前景，因而「沽短買長」，導致國債短期孳息率高於長期孳息率。然而，筆者對此論說是否仍然適用於現世代，有所保留。皆因如果投資者看淡美國經濟前景的話，按現今金融科技，資金進出易如反掌，既然出售美國短債，為何一定要即時買回美國長債？為何投資者不改為持有現金或其他非美元資產呢？

就此，筆者反而傾向相信，短期債息上升源頭，或與愈來愈多機構使用槓桿有關。隨着槓桿金額愈滾愈大，市場整體信用風險增加，銀行短息自然有上升壓力，令長、短期息差難以維持。與此同時，由於市場套戥活動關係，短期國債孳息率最終亦不會大幅偏離銀行短期拆息。

投資者面對如此情勢，應如何部署投資策略呢？下期續談。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]

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