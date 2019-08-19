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陳增濤：尋常百姓家的Domaine Pierre Amiot

【明報專訊】來勃艮第逛酒莊，大都會在勃艮第紅酒集散重鎮的博納住下。小鎮中心廣場就有不少酒窖和飯館，著名的每年11月拍賣紅酒的博納濟貧院就在鎮中心。但突然心血來潮，既然有兩天拜訪距離博納北20公里夜丘的名酒莊品酒，為什麼不在小酒莊開的民宿住一兩晚呢？就這樣，和Domaine Pierre Amiot結上了緣分。

在法國的民宿大至分兩種。住在房東屋子裏一個房間的，會包括早餐，法文稱為Chambre d'hôte，直譯是客房。另一種是散租房東屋子外的獨立房子，一般是租給人多的家庭用的，不包括早餐，法文稱為Gîte，住宿是也。

「我們不收留你是因為我們只有八個人住的Gîte，沒有Chambre d'hôte。你會覺得十分不方便的。」Domaine Pierre Amiot女莊主Chantal一見到我就覺得不好意思。既然有這個誤會，何不既來之則安之，隨緣分發現這家名不經傳酒莊的紅酒呢？

純正傳統勃艮第釀酒工藝

勃艮第夜丘有頂級園（Grand Cru）的名酒村以Morey-Saint-Denis最不為人知。Domaine Pierre Amiot就在這不到700人口小村的大街上。在大白天街上也空無一人，而酒莊的大院子門上也見不到酒莊名字，是名副其實的一戶尋常百姓家。Morey-Saint-Denis的法定產區只不過130公頃的葡萄園，而頂級園卻有5個之多，和廣為人知的北鄰Gevrey-Chambertin和南鄰Chambolle-Musigny相比毫不遜色。小酒莊釀酒已經是第5代，8公頃的葡萄園作坊式小規模經營，主要分佈在Morey-Saint-Denis村，小部分在Gevrey-Chambertin。但好像許多其他勃艮第小酒莊一樣，正所謂「麻雀雖小五臟俱全」，酒款眾多。女莊主把不同酒款都打開品嘗，讓我目不暇給，尤其是體驗到沒有遭到英美酒評家的影響，純正的傳統勃艮第釀酒工藝。

做Hedge Fund的兒子暑期來度假幾天，話題難免涉及紅酒，也必然是世界的名酒：「這款2017 年的勃艮第頂級園Clos de la Roche你一定不認識，讓你體驗一下不跟時尚依然用十分古法釀造的勃艮第佳釀。」2017年的有點太新了吧？這款黑果香味濃郁而深邃。單寧已經出奇的融合口感柔滑，就是為了5到10年飲用的勃艮第呀！

人民幣兌美元匯率破七，引起了金融市場的動盪。考慮到人行超發的貨幣，如果人民幣是自由兌換的話，貶值可能更明顯。美國指控中國操縱匯率，世界上哪個國家沒有呢？如果人民幣繼續貶值，很可能引發亞洲各國貨幣的競相仿效，特朗普更振振有詞對中國輸美的3000億美元商品關稅的加碼。世界上供應鏈的重新調整，亞洲各國間經濟增長正處於乾坤大挪移，但對美國華爾街的衝擊可能會相當短暫。面對美國總統大選年，特朗普怎不會想盡一切辦法，減低華爾街股市的震盪？

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

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