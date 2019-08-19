陸振輝：善用大灣區機場轉飛去旅行

自從西九高鐵和港珠澳大橋開通後，粵港澳大灣區內的交通就發展得有如一日千里。號稱一小時的宜居、宜業、宜遊生活圈就應運而生。對於退休者來說，如果旅遊時交通有更多的選擇，有更便宜的價錢，就更會是一個更好的體驗，而現在就恰恰做到了。

你知道嗎？粵港澳大灣區其實是有很多機場的。撇除香港之外，還有澳門、珠海、深圳、廣州和佛山機場，而且其中還不乏很多是擁有國際航線的大機場。香港人過去或會習慣乘飛機就一定到香港機場去，這固然方便和航線充足，問題是價錢亦會相對較為昂貴。但現在隨着交通幹道應運而生，加上退休者又有更充裕的時間去安排行程，選擇就不一定要在香港機場了。

深圳、廣州這些大機場，其實各方面硬件都和香港不遑多讓，乘坐國際航線也是絕對可以有不少選擇，而且價格更為相宜。舉個例來說，如果由廣州前往俄羅斯莫斯科的來回機票，也僅是2000餘元人民幣而已，還有到土耳其、伊朗、格魯吉亞、約旦等國家，機票的價錢比香港便宜了一大截！對於喜愛旅遊的退休者來說是個不容錯過的選擇。

《退休做中產》作者

[陸振輝（聽琴的牛） 優游歲月]