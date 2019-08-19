示威受傷獲理賠 視乎活動定性 倘屬「非法活動」 保險商多拒賠

明報記者 龍彩霞

10LIFE發表報告指，在設計保險產品時，保險公司會考慮風險因素，不少旅遊保險、醫療保險會將「戰爭」、「恐怖襲擊」、「暴動」等列為不保事項，因為這些情况可能帶來難以預計的大量死傷，導致極大額的索償。

保險業聯會表示，示威受傷是否有得賠，活動的「定性」是十分關鍵，很多醫療保險都會將戰爭、恐怖襲擊、暴動等列為不保事項。舉個例子，6月12日金鐘衝突中有港台外判司機懷疑因催淚彈受傷，最初保險公司或因政府定性當日衝突為暴動而不賠償，但之後當局澄清暴動定性，保險公司或會受理。

戰爭恐襲暴動 醫保多列為不保事項

自願醫保是醫療保險，保障受保人的住院及部分日間手術的醫療開支。自願醫保的不保事項條款中，並沒有提及過「遊行」、「示威」、「暴動」、「恐怖襲擊」等，但就有明確指明，不會賠償因「參與非法活動」而產生的醫療費用。

「參與」及「非法」是兩個重要字眼，在香港不少示威申請均是合法的。按條款字面理解，如果受保人參與合法示威受傷入院，保險公司理應賠償醫療開支。就算因暴動而受傷或有機會受保，照字面意思，如果參與已獲「不反對通知書」的合法遊行示威活動時受傷入院，以及之後的治療費用，都應該有得賠。

但投保人要小心，若遊行路線或時間超過不反對通知書中的規定，或警方已示意「正參與非法集結」等情况，而投保人繼續參與，就有機會被解讀為「參與非法活動」，到時導致的醫療開支，保險公司就有權拒絕賠償。若行經非法活動現場時被波及受傷，就須作出相關證明，若屬實，即使示威活動屬於非法或暴動，保險公司亦要賠償相關醫療費用。可是，如果情况演變成「奪權」、「政變」、「戰爭」等，那麼，無論參與還是路過，保險公司都可拒賠。

衝突中身故 壽險普遍賠償

10LIFE亦指出，如果真的有人因示威衝突致命，則屬人壽保險項目。人壽保險相對簡單，不保事項通常只有短時間內自殺一項，即保單生效或重新簽發的首一年或兩年內，如受保人自殺身亡，保險公司可拒絕賠償。不過最後要提提大家，上述屬一般處理情况，實際賠償與否，須視乎具體保單條款，由於不同保險公司有可能對相關字眼有不同詮釋，故最終視乎保險公司決定。

人壽保險主要作身故賠償，爭議空間較少。實際上，一般人壽保險的不保事項，若受保人於投保後一年內自殺，保險公司只會退還已繳保費，不作賠償。一般危疾保險的不保事項有則會是投保後12個月內自殺、等候期內出現徵狀的疾病及自致的傷害等。

衝突中導致傷殘 符合危疾定義

危疾保險的保障可適用於示威衝突中導致失明、失聰、斷肢、心臟病等嚴重疾病，只要符合該疾病的定義，保險公司理應賠償。

意外保險旨在保障因「意外」所致的醫療開支及傷殘。若不是「意料之外」的事，就很難獲得賠償。於和平合法的示威中，參加者或途人受傷，意外保險應賠償損失。但假如現場出現武力衝突，受保人在明知有危險的情況下仍前往該處，不論是否路過或參與活動而導致受傷，有些保險公司可能認為不是「意料之外」，就有機會拒賠。

意外保險不保「牴觸法律行為」

部分意外保險的條款列明不保事項，舉例說，友邦「自選人身意外保險2」不會保障「牴觸或企圖牴觸法律的行為」，如果原合法的公眾活動被定性為非法，而受保人繼續參與活動，保險公司就有機會以此拒賠。讀者需留意，保險公司仍有機會自行詮釋保單條款內的字眼，因此要決定某指定保單在某特定情况下，會否賠償，最終或需視乎保險公司的決定。

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