許繹彬：投資者未回復信心 股市乏力

在環球經濟前景不明朗的焦慮下，市場避險情緒再度被激發，恐慌指數VIX大漲25%，資金大舉流入黃金和債市，不但美國出現孳息倒掛，歐洲國債收益率跟隨美國國債收益率下跌至歷史新低，包括德國和法國，而英國長短債亦出現近10年來首次倒掛，全球股市陷入低迷，一枝獨秀的美股亦無可避免地踏入整固期。中美矛盾既廣且深，華為又再成箭靶，貿易戰至今尚未見可行的解決方法，相信此役戰火反覆升溫亦會是常態，即使中美重歸談判，但要真正達成共識可謂「路漫漫其修遠兮」。

恒指8月未見好 美股可小試牛刀

中美貿易戰前景未有起色，香港政治環境亦暫未有改善反有惡化迹象，引致恒指自踏入8月份起便「無好日子過」，一直在低位徘徊。如果單純用現有環境觀看股市的走勢，投資者還未能回復信心，導致成交持續萎縮，反彈乏力，地產及收租股頓變成重災區，仍屬意料之內。

相反，美股道指儘管上周曾下挫近800點，跌穿26000點，但有中美貿易戰的消息推波助瀾，又有特朗普經常「出口術」加持，美股可算強勢依然。美股之所以能跑贏全球，筆者認為，世界現時似乎慢慢朝著「逆全球化」的方向發展，區域經濟逐步邁向排他及保護主義，當宏觀經濟環境令人憂慮，資金自然流向避險資產如黃金等，而股市之中似乎「最安全」的地方仍在於美國，始終如果整個世界的經濟格局及全球供應鏈出現變化的時候，大家始終比較相信「一哥」美國。

當然，環球經濟出現變化無人能夠獨善其身，美國的防守力是比他人好一點罷了。世人憂慮經濟前景並不是新鮮事，部份投資者必然已開始重新部署，現階段而言，筆者相信美股已踏入整固期，波幅亦顯然增大，龍頭股如蘋果及亞馬遜等會較為明顯。不過，美股走勢自去年中美貿易戰展開時，投資美股的思路好像比港股較為簡單，投資美股亦可以每股買入，在耀才買入美股每股亦只需0.008美元，所以投資者不妨慎選幾隻心水股小試牛刀。

說回港股走勢，港股近月受盡「風吹雨打」，在內外交困之下港股愈跌愈深，特別是本港社會氣氛持續緊張，矛盾日益加劇未見一絲緩和，經濟民生已受影響，社會動盪一日未平息，港股表現將持續受壓，即使近日部分企業業績不俗仍然無助刺激股價，可見投資者對大市卻步。市況不振亦影響新股市場，自「巨無霸」新股百威亞太計劃上市突然「難產」後，在港申請上市的股份已銷聲匿跡，外界亦有傳阿里巴巴押後來港上市，本港新股市場要再度復蘇，還望整個大市氣氛有所改善。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]