陳政生：高鑫業績重上正軌 增長看俏

恒指走勢方面，上周五（16日）一度出現近300點的反彈，市傳是因已退休長和（0001）資深顧問李嘉誠引用典句刊登在報紙上，引起市場不少迴響，刺激港股反彈。不過從技術上看，恒指RSI、STC等指標連日來出現嚴重超賣訊號，市場一直靜待一個比較像樣的反彈。

若回補裂口企穩 港股將續反彈

恒指跌穿25000點大關後，最低見24899點，如今指數在約25700點水平，其間反彈近1000點，反映恒指已在25000點之下尋到短期底部，後市或會因持續超賣而現「報復式」反彈。如後市能回補上周一（12日）至周二（13日）之間的下跌裂口，並成功企穩25825點之上，則有機會延續反彈。若持續未能收復此裂口，再向下尋底的機會很大，初步支持可看去年低位的24540點。

環球經濟前景不明朗，削弱市場的投資氣氛。適逢港股進入業績高峰期，績優或有明顯改善的個股值得看高一線。高鑫零售（6808）公布今年上半年業績，雖然收入按年跌6.4%至505.86億元人民幣，惟總銷售營收按年增長0.6%至543.96億元人民幣，而毛利按年上升2.1%至131.88億元人民幣，純利則按年增長5%至17.66億元人民幣。

股價連升3日表現出眾

數字上看，業績表現不算特別標青，惟績後股價連續急升3個交易日，在如此市况下，表現已是相當出眾。要知道，自科網巨頭阿里巴巴在2017年底入股以來，集團業績表現一直不理想。集團不斷努力轉型，展開一連串的新零售業務，並不斷優化其B2B及B2C的經營模式。結果，在今次的中期業績上，看到其門店整合見成效，上半年新開兩家大潤發、一家盒馬，關閉一家歐尚門店，而期內大潤發同店亦實現正增長。另外，B2C業務發展亦日趨成熟，以淘鮮達業務為主的「一小時配送到家」模式助B2C業務提前實現盈利，緩解線下門店同店銷售下跌帶來的壓力。

目前中美貿易談判仍未有實質的進展，而集團的定位為內需產業，即使外貿關係未如理想，相信對集團未有帶來太大的負面影響。相反，中央政府可能更著重內需去刺激經濟，這類零售企業可從中受惠。惟股價早前升幅過急，建議回至7.8以下才買入，上望8.65元，跌穿7元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]