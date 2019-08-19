黃德几：創科生產設施分散 可應對貿戰

電動工具收入升逾一成 53元吸納

今年上半年，集團的營業額37億美元，按年上升8.7%，按當地貨幣計算上升10.7%。期內，除稅息、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）升11.9%至3.14億美元，純利升11.9%至2.85億美元。集團近年積極推創新產品，以及調整產品組合，有助帶動毛利率提升。今年上半年，毛利率連續第11個上半年度錄得增長，毛利率上升0.5個百分點至37.6%。期內，電動工具的收入升12.1%至33.22億美元，佔總收入的89.1%；旗艦品牌Milwaukee工具業務持續增長，按當地貨幣計算增長22.2%。

應收帳款周轉日為63日，而2018年6月底則為67日；存貨周轉日由88日增加6日至94日。集團財務狀况穩健，於今年6月底，手持現金12.06億美元，淨負債比率為13.1%。集團擬派中期息每股45港仙（約5.79美仙）。

走勢上，8月6日呈「曙光初現」的利好形態，STC%K回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢有望改善，可考慮53元吸納，反彈阻力61元，不跌穿49元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]