沈永年：好友誤墮深圳買樓陷阱

我有一位30多年的老同學，是香港公務員，接近退休之年，最近收到他的來電向我救助，說自己在深圳買樓時被騙，問我有甚麼解決方法。原來他與太太最近透過深圳一家香港知名地產公司銷售員介紹，在深圳龍華看中了一套價值400多萬的物業。我朋友本想回去考慮清楚才落訂金，但那業務員當晚卻令他折騰到深夜，在他相當疲累且未看清楚合約條款下，被游說交了10萬元訂金。

騙局重重 損失可更慘重

翌日，那業務員致電給他，提示我同學必須在7天內付清餘下尾數，否則當毁約處理，訂金會被沒收的，當刻我同學非常震驚。雖然他本身有資金實力，但在如此短時間內要有400萬人仔現金流也非易事，於是不得不變賣股票、取消銀行定期來套現，足足忙了一整個星期。

不僅如此，那業務員過幾天又再致電給他，說要在一個月內提供公司名稱才能辦妥手續，因為這套物業必須以公司名義才能購買。我朋友本身對深圳環境不熟，更莫說在當地開公司，那何來提供公司地址呢？於是，那業務員便提議用其名義和我朋友聯名在內地註冊開公司，這樣便能成功購買物業，但那業務員在這公司文件顯示持有百分之百股份。

我聽完後便即時叫他別簽任何文件，因這做法相當危險。一來，現在香港人不一定要與內地人合伙才能在內地開公司，兩個香港人也能辦到。撇除事件不涉及欺詐成分，但若然那業務員佔公司百分之百股份，即是說日後公司出現任何問題，包括要轉售物業，都必須找這業務員簽署才能辦理；要是那業務員立心不良，見到物業升值後想敲詐一筆，或是突然人間蒸發，到時候損失可能更加慘重。

投資大灣區 需留意物業類型

但我也奇怪，香港人是可以用個人名義在深圳買一套住宅的，為何我朋友必須以公司名義才能購買呢？原來他買的是公寓，但我朋友全不知情，因香港是沒有公寓這類物業投資的，而且他在視察單位時，那裏的裝修、格局完全與住宅無異，根本難以為意那是一家公寓。當然，那業務員本身又不熟悉香港情况，沒有兼顧到香港買家的需要，只求盡快促成這單交易。

幸好這套物業我朋友是作自住用途，不打算用來短線炒賣，所以就算用什麼名義來購買對他短期影響不大。最後，筆者亦介紹了一位律師給他，好讓他與太太在內地聯名開公司後再完成餘下買樓手續。

不過，我也希望藉此事提醒讀者，在內地買樓也最好找香港中介公司幫忙，即使像我朋友一樣，當初以為這家內地中介公司在香港屬於四大地產代理之一，就是信心保證，沒料到兩地公司在管理上是獨立的；再者，內地法規始終與香港不同，內地公司人員未必能了解香港買家的需要，或會因此而服務不周，使之在金錢或時間上蒙受損失。既然如此，一開始找專業大灣區的香港代理公司服務更為明智。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]