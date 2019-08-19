經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

下一篇 上一篇

沈永年：好友誤墮深圳買樓陷阱

【明報專訊】筆者已在上期專欄表明，不建議讀者以公司名義在內地購買物業，因為後續可能衍生出更多不能預測的問題。沒想到我身邊好友竟受類以情况困擾……

我有一位30多年的老同學，是香港公務員，接近退休之年，最近收到他的來電向我救助，說自己在深圳買樓時被騙，問我有甚麼解決方法。原來他與太太最近透過深圳一家香港知名地產公司銷售員介紹，在深圳龍華看中了一套價值400多萬的物業。我朋友本想回去考慮清楚才落訂金，但那業務員當晚卻令他折騰到深夜，在他相當疲累且未看清楚合約條款下，被游說交了10萬元訂金。

騙局重重 損失可更慘重

翌日，那業務員致電給他，提示我同學必須在7天內付清餘下尾數，否則當毁約處理，訂金會被沒收的，當刻我同學非常震驚。雖然他本身有資金實力，但在如此短時間內要有400萬人仔現金流也非易事，於是不得不變賣股票、取消銀行定期來套現，足足忙了一整個星期。

不僅如此，那業務員過幾天又再致電給他，說要在一個月內提供公司名稱才能辦妥手續，因為這套物業必須以公司名義才能購買。我朋友本身對深圳環境不熟，更莫說在當地開公司，那何來提供公司地址呢？於是，那業務員便提議用其名義和我朋友聯名在內地註冊開公司，這樣便能成功購買物業，但那業務員在這公司文件顯示持有百分之百股份。

我聽完後便即時叫他別簽任何文件，因這做法相當危險。一來，現在香港人不一定要與內地人合伙才能在內地開公司，兩個香港人也能辦到。撇除事件不涉及欺詐成分，但若然那業務員佔公司百分之百股份，即是說日後公司出現任何問題，包括要轉售物業，都必須找這業務員簽署才能辦理；要是那業務員立心不良，見到物業升值後想敲詐一筆，或是突然人間蒸發，到時候損失可能更加慘重。

投資大灣區 需留意物業類型

但我也奇怪，香港人是可以用個人名義在深圳買一套住宅的，為何我朋友必須以公司名義才能購買呢？原來他買的是公寓，但我朋友全不知情，因香港是沒有公寓這類物業投資的，而且他在視察單位時，那裏的裝修、格局完全與住宅無異，根本難以為意那是一家公寓。當然，那業務員本身又不熟悉香港情况，沒有兼顧到香港買家的需要，只求盡快促成這單交易。

幸好這套物業我朋友是作自住用途，不打算用來短線炒賣，所以就算用什麼名義來購買對他短期影響不大。最後，筆者亦介紹了一位律師給他，好讓他與太太在內地聯名開公司後再完成餘下買樓手續。

不過，我也希望藉此事提醒讀者，在內地買樓也最好找香港中介公司幫忙，即使像我朋友一樣，當初以為這家內地中介公司在香港屬於四大地產代理之一，就是信心保證，沒料到兩地公司在管理上是獨立的；再者，內地法規始終與香港不同，內地公司人員未必能了解香港買家的需要，或會因此而服務不周，使之在金錢或時間上蒙受損失。既然如此，一開始找專業大灣區的香港代理公司服務更為明智。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

上 / 下一篇新聞

本月或僅1新股上市 逾兩年首見 業界：示威有影響 貿戰經濟衰退打擊更大
本月或僅1新股上市 逾兩年首見 業界：示威有影響 貿戰經濟衰退打擊更大
路透：阿里非一定9月上市
路透：阿里非一定9月上市
滬科創板熱炒 短期或影響港IPO
滬科創板熱炒 短期或影響港IPO
示威礙內地客來港投保 經紀：生意減七成
示威礙內地客來港投保 經紀：生意減七成
平保：下半年新業務價值增長較佳
平保：下半年新業務價值增長較佳
易方資本王華：看好亞洲科技股 5G成亮點
易方資本王華：看好亞洲科技股 5G成亮點
騰訊靠支付雲服務保高增長
騰訊靠支付雲服務保高增長
阿里電商業務堅挺 營業額增長冠同業
阿里電商業務堅挺 營業額增長冠同業
往績回顧：資本集團測中美國上月零售數據強勁
往績回顧：資本集團測中美國上月零售數據強勁
譚新強：中美對決港成磨心 美減息港樓會火上加油
譚新強：中美對決港成磨心 美減息港樓會火上加油
新濠5000萬吞3億珍寶閣車位 私有化珍寶海鮮舫母企 財顧籲投贊成票
新濠5000萬吞3億珍寶閣車位 私有化珍寶海鮮舫母企 財顧籲投贊成票
潘蘇通「愛將」許惠敏 曾任職多家英皇系公司
潘蘇通「愛將」許惠敏 曾任職多家英皇系公司
友邦周五派半年業績 新業務價值看升
友邦周五派半年業績 新業務價值看升
貿戰影響全球 華僑銀行：貸款增長放緩
貿戰影響全球 華僑銀行：貸款增長放緩
陽光100盈喜 料中期盈利增長逾50%
陽光100盈喜 料中期盈利增長逾50%
新灃集團半年多賺14% 不派中期息
新灃集團半年多賺14% 不派中期息
張兆聰：焦點回到經濟衰退 不變應萬變
張兆聰：焦點回到經濟衰退 不變應萬變
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：行業前景俏 中壽購17117
金子：行業前景俏 中壽購17117
張兆聰：平保績佳受捧 可逢低吸
張兆聰：平保績佳受捧 可逢低吸
蔡金強：中央覺悟 香港事香港了
蔡金強：中央覺悟 香港事香港了
潘啓才：大馬檳城樓輸有限贏無限
潘啓才：大馬檳城樓輸有限贏無限
李聲揚：恒指近「海嘯價」難大跌
李聲揚：恒指近「海嘯價」難大跌
謝偉銓：九龍市區混合發展地積比宜放寬
謝偉銓：九龍市區混合發展地積比宜放寬
黃德几：創科生產設施分散 可應對貿戰
黃德几：創科生產設施分散 可應對貿戰
陳政生：高鑫業績重上正軌 增長看俏
陳政生：高鑫業績重上正軌 增長看俏
許繹彬：投資者未回復信心 股市乏力
許繹彬：投資者未回復信心 股市乏力
示威受傷獲理賠 視乎活動定性 倘屬「非法活動」 保險商多拒賠
示威受傷獲理賠 視乎活動定性 倘屬「非法活動」 保險商多拒賠
陸振輝：善用大灣區機場轉飛去旅行
陸振輝：善用大灣區機場轉飛去旅行
陳增濤：尋常百姓家的Domaine Pierre Amiot
陳增濤：尋常百姓家的Domaine Pierre Amiot
謝紹榮：孳息倒掛或和過度槓桿有關
謝紹榮：孳息倒掛或和過度槓桿有關
陸振球：金價受惠全球負利率
陸振球：金價受惠全球負利率
陸振球：新思維應對局勢新發展
陸振球：新思維應對局勢新發展
林少陽：香港「攬炒」難影響中國大局
林少陽：香港「攬炒」難影響中國大局
技術取勝：新地守穩上升軌
技術取勝：新地守穩上升軌
潘迪藍：中國企業風險上升（上）
潘迪藍：中國企業風險上升（上）
蘇沛豐：新創建出售非核心業務 提升估值
蘇沛豐：新創建出售非核心業務 提升估值
李順威：低息環境下控制風險尋寶
李順威：低息環境下控制風險尋寶
劉思明：個別藍籌見方向 可試水溫
劉思明：個別藍籌見方向 可試水溫
何啟聰：向上挑戰百天線 吼友邦牛67605
何啟聰：向上挑戰百天線 吼友邦牛67605
瑞銀亞洲：超賣博反彈 騰訊購20198
瑞銀亞洲：超賣博反彈 騰訊購20198
摩根大通亞洲：壽險業績改善 平保購22103
摩根大通亞洲：壽險業績改善 平保購22103
周顯：財演不是樣樣精通
周顯：財演不是樣樣精通
何國良：國企股派息比率待提升
何國良：國企股派息比率待提升
何濼生：港人自私才是樓價狂升原因
何濼生：港人自私才是樓價狂升原因
王弼：人幣貶值 反制力更勝拋美債
王弼：人幣貶值 反制力更勝拋美債
曾淵滄：啤酒股結構轉型成功
曾淵滄：啤酒股結構轉型成功
湯文亮：致機管局行政總裁的信
湯文亮：致機管局行政總裁的信
陳永傑：中美互鬥 靠減息寬鬆自保
陳永傑：中美互鬥 靠減息寬鬆自保
廖偉強：樓價回落入市好時機？
廖偉強：樓價回落入市好時機？
布少明：樓價升跌由供求決定
布少明：樓價升跌由供求決定
李志成：新盤銷情成推盤風向標
李志成：新盤銷情成推盤風向標
郭思治．推介股份：中壽（2628）
郭思治．推介股份：中壽（2628）
歐宸銘．推介股份：創科實業（0669）
歐宸銘．推介股份：創科實業（0669）
李嘉廉．推介股份：銀河娛樂（0027）
李嘉廉．推介股份：銀河娛樂（0027）
涂國彬．推介股份：中銀航租（2588）
涂國彬．推介股份：中銀航租（2588）
盧楚仁：債息倒掛 因資金湧美國避險
盧楚仁：債息倒掛 因資金湧美國避險
龐寶林：美息倒掛 利中國債市
龐寶林：美息倒掛 利中國債市
示威襲擊陰霾 元朗舖租一減再減 個別街舖9個月累劈近三成招租
示威襲擊陰霾 元朗舖租一減再減 個別街舖9個月累劈近三成招租
業界：下半年工廈價料跌3%
業界：下半年工廈價料跌3%
偉華中心2房555萬 重返去年初價
偉華中心2房555萬 重返去年初價
內地生1.35萬合租聚康山莊2房
內地生1.35萬合租聚康山莊2房
本月全月一手成交料不足千宗
本月全月一手成交料不足千宗
8月買賣登記料高位回落四成
8月買賣登記料高位回落四成
朗濤 白石角壓軸臨海新盤
朗濤 白石角壓軸臨海新盤
映灣園實呎守1.2萬 料價量齊跌
映灣園實呎守1.2萬 料價量齊跌
資金避險 美元定存享優惠息
資金避險 美元定存享優惠息