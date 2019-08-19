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李聲揚：恒指近「海嘯價」難大跌

【明報專訊】也是先說結論：估值最為重要，甚至是比一切更重要。看看國泰（0293），之前幾年從不缺新聞（也多得現在人人可以一年去幾次日本），過去幾星期更是多事之秋。投資者永遠是跟紅頂白，一沉百踩。被中國民航局高調招呼，的確是大殺傷力武器，股價急跌。中資行分析員甚至認為應「強烈沽售」，目標價6元。但真的有這樣差？國泰的股價，即使在金融海嘯或SARS，也沒有跌至6元，即使中資杯葛，情况可以和當年相比？

况且，將現在的6元和SARS的6元比也完全不恰當，看看巨無霸貴了多少，太古城單位貴了多少？國泰之前的估值已跌至0.6倍帳面值，根本已是海嘯價。將現在股價和十幾廿年前相比，忽略了公司的成長。

套用落市場，情况也一樣。除非核爆，否則恒指不會跌至1964年的100點。同樣地，除非中美開戰，否則恒指也不太可能跌回四位數，因為現在的帳面值和當年已是差天共地。

跌穿25000即強力反彈

媒體及評論人（例如小弟）每天總要有產出，現在甚至是一天十篇八篇。總不能像路易十六般寫句「今天無事可記」。所以升跌幾十點也要找「原因」，跌幾百點就是股災了。

不過過去幾個月，的確是新聞多多。美國債息曲線倒掛，環球債券紛紛陷入負利率，經濟衰退陰霾湧現，中美貿易戰，還有香港的政治風波，每天都有十件事值得擔心。

但就在道指重挫800點，創全年最大單人跌幅後，港股星期四就穩住了。花生友以為恒指誓必再破底，結果恒指跌穿25000點後立即強力反彈。

為甚麼是25000點？固然現在小弟解釋是馬後炮，但數字不騙人——計估值，恒指已經跌至海嘯位。堪稱世紀危機的2008年金融海嘯，恒指跌至近10700點的低位——大約是1.1倍帳面值。十年過去，現在恒指的帳面值已升至約23000點，那麼1.1倍帳面值正是約25000點。

消息任演繹 回歸基本估值為先

正因如此，上星期小弟在專欄才說〈水清則無魚 現在應買貨〉。新聞好與壞，其實任你演繹。例如中美關係，「壞也壞不到哪裏去」這句老話仍然適用。踏入8月，美國威脅再加關稅，人民幣立即「破七」回應，美國再立即宣布中國操縱匯率，但中國一樣少理。然後美國忽然釋出善意，延後關稅，但中國反而不領情甚至威脅再反制，明顯地特朗普已處於下風。但重點是，以上種種發生在短短10個交易日間，投資者根本無可能預計事態發展，基於消息或預期去入市，只會左一巴右一巴。所以是回歸基本，看估值為先，估值夠低的話，壞消息也變好消息，反之亦然。

買債不值博 低息更顯股市吸引力

債息的情况也一樣，不錯，債息曲線倒掛住往預示經濟衰退，但類似擔憂早在近兩年已出現，難道投資者永遠坐着等衰退？此外，正如之前文章提到，債息如此低，也是代表買債不值博，買股票才是吸引。文章前半提過，以市帳率來說，恒指已和2008金融海嘯時估值相近。但其實當年美國10年債息從未跌破2厘，現在則是1.5厘，所以可以說，現在估值比當年更吸引。

香港地產股的情况也一樣。寫字樓商場商舖租金正在受壓，住宅價格似乎也回軟，但地產股估值也跌至近8年的低位。當然，潛在風險其實是林鄭，10月的《施政報告》似乎有機會推出「大膽」措拖。現階段香港地產股算吸引，但未必是首選。

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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