潘啓才：大馬檳城樓輸有限贏無限

雖然我一直都對政冶冷感，但這次是一個例外，我對這件事的發展非常關心，但為了令自己的情緒不會太受影響，我努力尋找逆市商機，我有一項新業務，在今年2月初開展了，在過去幾個月發展得不錯，雖然也受近期的事所影響，但感覺上，比起其他生意，影響相對上比較小。

及至最近，我又碰上一個新的商機，事緣我有一名新加坡朋友，他從事物業代理，我在2013年認識他，當時是通過朋友介紹，他想找一名合作伙伴，與他一起共同銷售一個馬來西亞檳城項目，該項目的發展商，是當地有名的高檔住宅開發商，而項目所在地亦接近George Town，所以項目甚有吸引力，只是價格相對此較貴，雖然如此，由於我們的市場推廣工作做得比較好，所以銷售成績，算是做得不錯。

檳城退休最佳 可買樓自用

一眨眼，6年過去了，正值香港這多事之秋，我這名朋友又找上了我，這次的項目也是位於檳城，初步理解，這個項目真的很有吸引力，就以標準單位為例，面積約為1600平方呎，只售大約100萬元馬幣，折合約為186萬港元，以這個價錢，在香港連車位也買不到。

在檳城買樓，其吸引力不在於投資，而在於檳城可以作為移民考慮之列，所以買樓可以作為自用。但作為移民地點，馬來西亞究竟有什麼吸引力？根據美國《國際生活》雜誌年初發表的「全球退休指數」顯示，馬來西亞在全球排第五的最佳退休地，亦為亞洲內最適合退休的地方。大馬生活指數低、天氣宜人，加上當地以廣東話溝通不成問題，更有與本港相近的英國殖民地背景，令近年更多港人透過申請「第二家園計劃（MM2H）」移居馬來西亞。此外，大型地產項目部（中國及海外物業）營業董事許大衛對經濟通指出，馬來西亞現時樓價「低水」，生活成本低，令不少港人在中年已考慮投資馬國物業，為將來退休作好準備。

雖然馬來西亞國家產業資訊中心（NAPIC）數據顯示，2018年整體樓價升幅放緩至3.1%，升幅低於2014年至2017年每年6.5%至9.4%，不過去年平均樓價只需41.7萬元令吉（約78萬港元），對港人極具吸引力。熱門地區包括吉隆坡、新山及檳城的平均樓價分別為78.7萬元令吉（約147.2萬港元）、34萬元令吉（約63.5萬港元）及42.8萬元令吉（約80萬港元）。

縱觀目前情况，上述朋友介紹給我的馬來西亞的檳城項目，在目前人心惶惶之際，加上馬幣的兌換率偏低，此時買入了這項目的樓，可以算是輸有限，贏無限的投資。

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[潘啓才 通天財技]