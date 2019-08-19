蔡金強：中央覺悟 香港事香港了

這就對了，中央如果出兵就中計了，香港事香港了，「暴動」一方要奪權、要攬炒，社會上有這麼大支持，包括這麼多的有錢人。中央憑什麼進來做架樑，拼什麼埋單，就讓「暴動」一方砸，讓他們繼續堵街癱瘓機場，香港經濟真崩了，樓市股市真崩了，中央不是最大損失一方，而且香港又不向中央交一毛錢稅。廣大群眾尤其有銀人士不是支持或者不反對這次「暴動」嗎？那就讓他們自己埋單，社會洗牌嘛！中央實在沒必要出來做架樑，成為一切的磨心，讓廣大香港人自己搞清楚他們到底要什麼，不要什麼，要砸就砸！這個時候大力硬壓下去，可能半年後又會「復發」。廣大有銀人士，尤其是過去二三十年的既的利益集團，這時刻容不得他們得了便宜還賣乖！到底要砸還是不砸？

港經濟最少進入5年低谷

所以香港這次「暴動」雖然高峰已過，可持續時間會偏長。影響將極為深遠：

（一）形同文革，家庭之間（父母和兒女），社會之間（底層和有錢人），族群之間（香港本土思想人士和親中國人士），香港和中央之間的信任將所剩無幾，心結複雜，香港未來10年再無愛可言！

（二）香港的經濟將進入最少5年低谷，對中國重要性將快速下降，而本土經濟可以斷言肯定大鑊，尤其是零售、交通、樓市也會調整。「暴動」一方別以為攬炒成功，事實上社會最有錢的那些權貴還是那麼有錢，攬炒的是其他95%的人。

（三）社會上層也會洗牌，經歷「暴動」，中央也大夢徹底醒，回歸二十多年來，中央對香港傾注的愛有多麼的所託非人，愛付出了，可換來的只有恨好像沒有愛，香港內部的矛盾，極度的貧富懸殊，堂堂中央竟然成了背黑鍋的人，你說冤枉不冤枉，那可是厚厚的愛，如果這樣，中央不會反省嗎？

攬炒動搖不了權貴

香港這兩個月來的「暴動」迅猛之勢完全出乎大家，甚至中央政府意料之外。幾槌悶棍下去，事實上在新媒體時代，一切變得這麼不同，連「暴動」，或者革命。現在舊媒體式微，新媒體如facebook、Twitter、Instagram這些幾乎完全壟斷年輕人，甚至中年人的社交網絡。這種情况下，人在群體之中，個體的人性會湮沒、獨立的思考能力也會喪失，群體的精神會取代個體的精神。新的實體，即「心理人群」，從融合的群體中產生，不僅形成了一個新的實體，而且還創造了一個集體的潛意識。

群體發出的仿佛有磁性的影響，改變了每一個個體的行為，直到個體被所謂的「集體錯覺」所支配。這種模式將群體看成一個整體，在內部剝奪了每一個個體成員的意見、價值觀和信仰。

嚴格來說，這是一種信仰或者宗教的概念！而因為是網絡上，而參與者又往往匿名，匿名性為一個理性的個體提供了一種不可戰勝的感覺，並導致個體責任感的喪失，使得個體變得原始和情緒化。自我克制的缺乏使得個體屈服於本能，接受「集體潛意識」的控制。而因為網絡的實時性和集體性的催化，人群中強烈的聲音將引導整個集體的行為，所以行動會極快和一致。

新時代網絡恐怖 政府苦尋大台無果

小金人覺得政府在這一方面的認知還是極差的，他們還在苦苦追尋大台，可不知道人家已經變種完畢！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]