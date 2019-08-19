張兆聰：焦點回到經濟衰退 不變應萬變

困擾全球股市的因素主要有兩個，一是經濟衰退的憂慮，一是中美貿易戰。任何利淡都會被市場消化，但特朗普的反覆令市場無所適從，每次與習近平會面又達成停火協議，但未幾又決裂再升級，而揚言升級、美股大跌後又釋出善意。

特朗普反覆 市場無所適從

今次情况也一樣，8月1日宣布加徵10％關稅，這是一個很重大的政策舉措，理論上一定是經過深思熟慮才宣布；8月5日人民幣破7算，美國財政部隨即宣布中國為匯率操縱國，全球都認為中美兩國已由單純貿易戰，升級至全面對抗，甚至有大打匯率戰的隱憂；但不足兩周後的8月13日，美國就宣布將部分貨品加徵關稅延遲至12月15日，以免影響聖誕節消費。難道8月1日時華府不知聖誕節是傳統消費旺季嗎？原來美國政策也只是總統拍腦袋想出來，這點真的估不到。

幾輪打打談談下來，反而中國漸漸處於上風。上周宣布美國加徵新關稅違反G20峰會共識，會採取報復措施，未因美國延遲加徵而釋出善意。特朗普沒再嘴硬，上周後期表示很快與中國國家主席習近平通電話，更稱世界最大經濟體之間爆發的這場貿易戰將「相當短暫」，希望為美股帶來支持。

美經濟未見衰退 債息倒掛受海外套利影響

新一輪貿易戰鬧劇應該暫告一段落，焦點回到經濟衰退與否。從數據來看，非美地區都很疲弱，就算是中國，7月份各項指標都欠佳，經濟無疑是向下。但美國至今都沒有問題，7月份零售銷售環比升0.7%遠勝預期，而沃爾瑪業績同樣亮麗，更調高全年預測。只要消費仍強，美國經濟就不會差。債息上的倒掛信號，市場開始有一個共識是受海外套利影響所致。當全球已有超過15萬億美元債券處於負利率，而美國10年期、30年期國債仍是正數，自然就會有套利交易壓低了美國長債息率。但短息仍因美國經濟強勁、聯儲局減息幅度預期有限而跌不下去，結果就形成孳息曲線倒掛。

本周料會進一步反彈，本倉會以不變應萬變。

[張兆聰 穩增長百萬倉]