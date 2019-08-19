貿戰影響全球 華僑銀行：貸款增長放緩

供應鏈轉移東南亞 利好該行發展優勢

錢乃驥表示，貿易戰令供應鏈開始轉移，馬來西亞、泰國和越南受惠較多，廠商需要銀行支援，該行和他們在中國建立關係，轉移至海外時也會使用他們的服務。該行在大中華貸款市場佔有率較低，他們會以在東南亞網絡較強的長處，在內地主力發展與東南亞相關的貸款業務，在東南亞分部亦有與中國相關企業的貸款。

華僑銀行在2017年訂立5年計劃，目標在2023年大灣區的稅前盈利，由2017年的5.51億坡元（約31.2億港元）上升至10億坡元（約56.63億港元），折算複合年均增長率達11%。錢乃驥認為，中國經濟增長仍有6%，相對其他國家仍屬高增長，相信可以維持增長的目標。

未見資金大舉流入新加坡 增幅持平

本港修訂《逃犯條例》引起的示威未平息，早前有外電指富豪開始將旗下資金由香港轉移至新加坡，錢乃驥表示該行有收到查詢，例如在新加坡開戶的資料，但在第二季末至第三季初，實際流入新加坡的資金沒有特別大增，與本來的增長幅度持平。

錢乃驥認為，示威短期內會對香港有影響，但香港的競爭力、例如對國際貿易、中國市場的認識仍然存在，中長期可以維持金融和貿易中心的地位。