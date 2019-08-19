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友邦周五派半年業績 新業務價值看升

【明報專訊】友邦（1299）將於周五（23日）開市前公布上半年業績，市場預期作為主要業績指標的新業務價值，按固定匯率計算按年上升16%，至22.67億美元。修訂《逃犯條例》引起的示威活動未平息，大行指不少內地客戶取消訪港行程，由於內地訪客佔友邦香港業務有重要佔比，關注事件是否會對友邦第三季，甚至半年的增長會有影響。

大摩：中港市場續領新業務價值增長

摩根士丹利預期，上半年新業務價值增長為19%，每股中期息上升11%至0.324美元。該行預期上半年業績與首季相似，由中港市場繼續帶領新業務價值增長，得益於第二季自願醫保和扣稅年金等計劃推出，香港市場新業務價值上升17%，中國市場則預期上升35%。該行維持「跑贏大市」評級，目標價97元。

美銀美林：憂長遠本地客需求放緩

美銀美林報告預期，友邦上半年新業務價值按實際匯率計算按年上升16%，已包括因匯率變動減少的2.8個百分點；次季增長18%，高於首季的16%。該行預期中國市場繼續強勁增長，泰國和馬來西亞有所回升。有本港代理指內地訪客推遲來港，不過他們對本港的保險需求仍在，人民幣貶值更增加內地訪客對本港美元保單的需求。代理仍然穩定地招聘人手，反映他們對香港市場的增長前景未有改變。

海通：內地訪客6月起減 料影響本季增長

美銀美林預期因應十一國慶和明年1月舉行的台灣總統選舉，政府加強控制力量，因此示威對下半年的內地訪客業務有短暫影響，但該行憂慮長遠本地客戶需求放緩。美銀美林維持「買入」評級，目標價98元。

海通國際報告，按實際匯率計算，上半年友邦新業務價值上升18.4%，每股派息上升13.7%，至0.042美元（約0.329港元）。展望下半年，該行指示威令內地訪客業務在6月開始放緩，目前未知何時完結，預計全年本港市場新業務價值增長15.8%。不過友邦在天津和石家莊營銷服務部在8月開幕，預期未來會取得更多地方的營業許可，帶動中國業務成為集團最大的市場。因為中國業務強勁增長和較佳的資產負債匹配，海通維持「買入」評級，以及目標價92.8元。

相關字詞﹕海通 摩根士丹利 美林 逃犯條例 友邦

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