潘蘇通「愛將」許惠敏 曾任職多家英皇系公司

【明報專訊】高銀金融（0530）早前棄標以逾111億元投得的啟德商業地王，被「獨董王」石禮謙提出反對付清地價，變相撻訂。事件中有份就「撻訂」投贊成票、與老闆潘蘇通唱反調的執董許惠敏亦被揭同時擔任多家上市公司秘書。本報翻查紀錄，許惠敏「瓣數」甚多，先後曾在20家上市公司工作，包括被指與高銀有密切關係的英皇系。
5月調任高銀金融執董 年薪596萬
許惠敏早於1997年在當時名為廣益國際、英皇集團主席楊受成有份持股的高銀金融擔任董事，翌年辭任，直至2006年再次獲委任為高銀獨立非執董，直至今年5月調任為執董，年薪高達596.4萬元，薪金甚至較潘蘇通高近25%。
現任8上市公司秘書
潘蘇通這名「神秘左右手」先後曾在多達20家上市公司工作，包括高銀在內，目前仍擔任8家上市公司秘書。翻查資料，許惠敏在景宏創建、創建管理多家公司出任董事，另外兩人許悅文、許悅武同時出任董事。其中許悅文曾為英皇旗下、前稱漢傳媒的英皇文化（0491）任職董事，許惠敏在2014年12月接任漢傳媒公司秘書。
2009年競選總商會理事 傳獲田北俊支持
雖然三人曾同時在多家公司共事，但許惠敏與另外兩名許姓人士的實際關係不明，在許惠敏獲委任的公告中，僅披露她為一家執業會計師行及一家證券行之董事。據本報查冊所得，許惠敏及許悅文、許悅武曾同任發利證券董事，許悅文及許惠敏更曾任發利的負責人員，許惠敏在今年4月辭任發利的董事職務。
許惠敏過去頗為低調，但其實她曾經在2009年競逐總商會理事，當時她代表中小企界別參選，盛傳背後獲自由黨前主席田北俊支持，最後以不足100票之差落敗。其後許惠敏全力「搵真銀」，曾任職的上市公司不乏細價股。
翻查許惠敏曾任職公司，來源可謂非常廣泛，不過當中不少屬英皇系旗下，除漢傳媒外，2008年起曾擔任恒大健康（0708）獨董，其後公司易手至「大DEE會」成員中國恒大（3333）主席許家印手上，才在2015年3月辭任。
另一共通點，是該批上市公司不少為細價股，甚至「炒味」極濃的上市公司，如恒騰網絡（0136）、民眾金融（0279）、鮮馳達（1175）及銘源醫療（0233）等。當中前身為馬葛斯的恒騰，前股東包括歐亞平、中南證券掌舵人兼有「股壇玩家」之稱的莊友堅，以及新世界鄭氏家族御用經紀「鼎珮證券」等。