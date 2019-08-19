潘蘇通「愛將」許惠敏 曾任職多家英皇系公司

5月調任高銀金融執董 年薪596萬

許惠敏早於1997年在當時名為廣益國際、英皇集團主席楊受成有份持股的高銀金融擔任董事，翌年辭任，直至2006年再次獲委任為高銀獨立非執董，直至今年5月調任為執董，年薪高達596.4萬元，薪金甚至較潘蘇通高近25%。

現任8上市公司秘書

潘蘇通這名「神秘左右手」先後曾在多達20家上市公司工作，包括高銀在內，目前仍擔任8家上市公司秘書。翻查資料，許惠敏在景宏創建、創建管理多家公司出任董事，另外兩人許悅文、許悅武同時出任董事。其中許悅文曾為英皇旗下、前稱漢傳媒的英皇文化（0491）任職董事，許惠敏在2014年12月接任漢傳媒公司秘書。

2009年競選總商會理事 傳獲田北俊支持

雖然三人曾同時在多家公司共事，但許惠敏與另外兩名許姓人士的實際關係不明，在許惠敏獲委任的公告中，僅披露她為一家執業會計師行及一家證券行之董事。據本報查冊所得，許惠敏及許悅文、許悅武曾同任發利證券董事，許悅文及許惠敏更曾任發利的負責人員，許惠敏在今年4月辭任發利的董事職務。

許惠敏過去頗為低調，但其實她曾經在2009年競逐總商會理事，當時她代表中小企界別參選，盛傳背後獲自由黨前主席田北俊支持，最後以不足100票之差落敗。其後許惠敏全力「搵真銀」，曾任職的上市公司不乏細價股。

翻查許惠敏曾任職公司，來源可謂非常廣泛，不過當中不少屬英皇系旗下，除漢傳媒外，2008年起曾擔任恒大健康（0708）獨董，其後公司易手至「大DEE會」成員中國恒大（3333）主席許家印手上，才在2015年3月辭任。

另一共通點，是該批上市公司不少為細價股，甚至「炒味」極濃的上市公司，如恒騰網絡（0136）、民眾金融（0279）、鮮馳達（1175）及銘源醫療（0233）等。當中前身為馬葛斯的恒騰，前股東包括歐亞平、中南證券掌舵人兼有「股壇玩家」之稱的莊友堅，以及新世界鄭氏家族御用經紀「鼎珮證券」等。