新濠5000萬吞3億珍寶閣車位 私有化珍寶海鮮舫母企 財顧籲投贊成票

新濠持股86.7% 方潤華李國寶等亦有份

據新濠國際6月初公告，建議以每股8895.76元，合共作價4975.5萬元，作為註銷相關股份之代價進行私有化，協議完成後，新濠國際將透過3間全資子公司Melco Leisure and Entertainment、Melco Services及新濠（代理人）持有香港仔飲食100%股權。現時3間子公司合共持有香港仔飲食86.68%股權，包括富商方潤華、東亞（0023）主席李國寶等獨立股東則持股約13.32%。

香港仔飲食非流動資產3.6億

香港仔飲食於1970年成立，並非上市公司，其主要業務包括於香港仔經營「珍寶王國」的中式食府及物業投資。據上周五私有化通函披露，截至去年底，香港仔飲食的非流動資產約為3.58億元，其中3.1億元來自投資物業，亦即位於香港仔黃竹坑惠福道3號的住宅物業珍寶閣，該物業最值錢的，就是其提供509個停車位的8層停車場。

2017年6億標售珍寶閣停車場 交易不成功

是次新濠打算用5000萬元私有化成本，意欲將價值3億元的珍寶閣車位完全據為己有，不過翻查紀錄顯示，原來在2017年初，新濠已有意將停車場「變現」，當年藉港鐵南港島線通車之機將停車場標售，市傳意向價達6億元，是現時市值一倍，但最後交易沒成功，原因不明。

財務顧問薈盛表示，今年首季本港中式餐館總收益下滑、法定最低工資可能上調及勞工短缺，成本上升加上同業競爭激烈，認為行業未來數年的營商環境充滿挑戰；再者，考慮到香港仔飲食不知會否向股東派發股息，股份又不可在公開市場交易，因此呼籲股東接受私有化，把握套現良機。新濠又稱，私有化後會維持香港仔飲食的現有業務，亦無打算對其業務及資產作出重大變動和裁員。

明報記者 陳子凌