經濟
下一篇 上一篇

新濠5000萬吞3億珍寶閣車位 私有化珍寶海鮮舫母企 財顧籲投贊成票

【明報專訊】由「賭王」何鴻燊之子何猷龍任主席兼行政總裁的新濠國際（0200），近期收購舉動頻頻，公司早前宣布擬以協議安排方式，將持股86%的「珍寶海鮮舫」母企香港仔飲食私有化。新濠上周五（16日）向股東發出的私有化通函披露資產總值約3.58億元的香港仔飲食，當中最具價值的為旗下物業珍寶閣的509個車位，估值高達3.1億元，即新濠變相以不足5000萬元成本將該批車位盡歸己有。

新濠持股86.7% 方潤華李國寶等亦有份

據新濠國際6月初公告，建議以每股8895.76元，合共作價4975.5萬元，作為註銷相關股份之代價進行私有化，協議完成後，新濠國際將透過3間全資子公司Melco Leisure and Entertainment、Melco Services及新濠（代理人）持有香港仔飲食100%股權。現時3間子公司合共持有香港仔飲食86.68%股權，包括富商方潤華、東亞（0023）主席李國寶等獨立股東則持股約13.32%。

香港仔飲食非流動資產3.6億

香港仔飲食於1970年成立，並非上市公司，其主要業務包括於香港仔經營「珍寶王國」的中式食府及物業投資。據上周五私有化通函披露，截至去年底，香港仔飲食的非流動資產約為3.58億元，其中3.1億元來自投資物業，亦即位於香港仔黃竹坑惠福道3號的住宅物業珍寶閣，該物業最值錢的，就是其提供509個停車位的8層停車場。

2017年6億標售珍寶閣停車場 交易不成功

是次新濠打算用5000萬元私有化成本，意欲將價值3億元的珍寶閣車位完全據為己有，不過翻查紀錄顯示，原來在2017年初，新濠已有意將停車場「變現」，當年藉港鐵南港島線通車之機將停車場標售，市傳意向價達6億元，是現時市值一倍，但最後交易沒成功，原因不明。

財務顧問薈盛表示，今年首季本港中式餐館總收益下滑、法定最低工資可能上調及勞工短缺，成本上升加上同業競爭激烈，認為行業未來數年的營商環境充滿挑戰；再者，考慮到香港仔飲食不知會否向股東派發股息，股份又不可在公開市場交易，因此呼籲股東接受私有化，把握套現良機。新濠又稱，私有化後會維持香港仔飲食的現有業務，亦無打算對其業務及資產作出重大變動和裁員。

明報記者 陳子凌

相關字詞﹕私有化 珍寶閣車位 珍寶海鮮舫 新濠國際

上 / 下一篇新聞

本月或僅1新股上市 逾兩年首見 業界：示威有影響 貿戰經濟衰退打擊更大
本月或僅1新股上市 逾兩年首見 業界：示威有影響 貿戰經濟衰退打擊更大
路透：阿里非一定9月上市
路透：阿里非一定9月上市
滬科創板熱炒 短期或影響港IPO
滬科創板熱炒 短期或影響港IPO
示威礙內地客來港投保 經紀：生意減七成
示威礙內地客來港投保 經紀：生意減七成
平保：下半年新業務價值增長較佳
平保：下半年新業務價值增長較佳
易方資本王華：看好亞洲科技股 5G成亮點
易方資本王華：看好亞洲科技股 5G成亮點
騰訊靠支付雲服務保高增長
騰訊靠支付雲服務保高增長
阿里電商業務堅挺 營業額增長冠同業
阿里電商業務堅挺 營業額增長冠同業
往績回顧：資本集團測中美國上月零售數據強勁
往績回顧：資本集團測中美國上月零售數據強勁
譚新強：中美對決港成磨心 美減息港樓會火上加油
譚新強：中美對決港成磨心 美減息港樓會火上加油
潘蘇通「愛將」許惠敏 曾任職多家英皇系公司
潘蘇通「愛將」許惠敏 曾任職多家英皇系公司
友邦周五派半年業績 新業務價值看升
友邦周五派半年業績 新業務價值看升
貿戰影響全球 華僑銀行：貸款增長放緩
貿戰影響全球 華僑銀行：貸款增長放緩
陽光100盈喜 料中期盈利增長逾50%
陽光100盈喜 料中期盈利增長逾50%
新灃集團半年多賺14% 不派中期息
新灃集團半年多賺14% 不派中期息
張兆聰：焦點回到經濟衰退 不變應萬變
張兆聰：焦點回到經濟衰退 不變應萬變
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：行業前景俏 中壽購17117
金子：行業前景俏 中壽購17117
張兆聰：平保績佳受捧 可逢低吸
張兆聰：平保績佳受捧 可逢低吸
蔡金強：中央覺悟 香港事香港了
蔡金強：中央覺悟 香港事香港了
潘啓才：大馬檳城樓輸有限贏無限
潘啓才：大馬檳城樓輸有限贏無限
李聲揚：恒指近「海嘯價」難大跌
李聲揚：恒指近「海嘯價」難大跌
謝偉銓：九龍市區混合發展地積比宜放寬
謝偉銓：九龍市區混合發展地積比宜放寬
沈永年：好友誤墮深圳買樓陷阱
沈永年：好友誤墮深圳買樓陷阱
黃德几：創科生產設施分散 可應對貿戰
黃德几：創科生產設施分散 可應對貿戰
陳政生：高鑫業績重上正軌 增長看俏
陳政生：高鑫業績重上正軌 增長看俏
許繹彬：投資者未回復信心 股市乏力
許繹彬：投資者未回復信心 股市乏力
示威受傷獲理賠 視乎活動定性 倘屬「非法活動」 保險商多拒賠
示威受傷獲理賠 視乎活動定性 倘屬「非法活動」 保險商多拒賠
陸振輝：善用大灣區機場轉飛去旅行
陸振輝：善用大灣區機場轉飛去旅行
陳增濤：尋常百姓家的Domaine Pierre Amiot
陳增濤：尋常百姓家的Domaine Pierre Amiot
謝紹榮：孳息倒掛或和過度槓桿有關
謝紹榮：孳息倒掛或和過度槓桿有關
陸振球：金價受惠全球負利率
陸振球：金價受惠全球負利率
陸振球：新思維應對局勢新發展
陸振球：新思維應對局勢新發展
林少陽：香港「攬炒」難影響中國大局
林少陽：香港「攬炒」難影響中國大局
技術取勝：新地守穩上升軌
技術取勝：新地守穩上升軌
潘迪藍：中國企業風險上升（上）
潘迪藍：中國企業風險上升（上）
蘇沛豐：新創建出售非核心業務 提升估值
蘇沛豐：新創建出售非核心業務 提升估值
李順威：低息環境下控制風險尋寶
李順威：低息環境下控制風險尋寶
劉思明：個別藍籌見方向 可試水溫
劉思明：個別藍籌見方向 可試水溫
何啟聰：向上挑戰百天線 吼友邦牛67605
何啟聰：向上挑戰百天線 吼友邦牛67605
瑞銀亞洲：超賣博反彈 騰訊購20198
瑞銀亞洲：超賣博反彈 騰訊購20198
摩根大通亞洲：壽險業績改善 平保購22103
摩根大通亞洲：壽險業績改善 平保購22103
周顯：財演不是樣樣精通
周顯：財演不是樣樣精通
何國良：國企股派息比率待提升
何國良：國企股派息比率待提升
何濼生：港人自私才是樓價狂升原因
何濼生：港人自私才是樓價狂升原因
王弼：人幣貶值 反制力更勝拋美債
王弼：人幣貶值 反制力更勝拋美債
曾淵滄：啤酒股結構轉型成功
曾淵滄：啤酒股結構轉型成功
湯文亮：致機管局行政總裁的信
湯文亮：致機管局行政總裁的信
陳永傑：中美互鬥 靠減息寬鬆自保
陳永傑：中美互鬥 靠減息寬鬆自保
廖偉強：樓價回落入市好時機？
廖偉強：樓價回落入市好時機？
布少明：樓價升跌由供求決定
布少明：樓價升跌由供求決定
李志成：新盤銷情成推盤風向標
李志成：新盤銷情成推盤風向標
郭思治．推介股份：中壽（2628）
郭思治．推介股份：中壽（2628）
歐宸銘．推介股份：創科實業（0669）
歐宸銘．推介股份：創科實業（0669）
李嘉廉．推介股份：銀河娛樂（0027）
李嘉廉．推介股份：銀河娛樂（0027）
涂國彬．推介股份：中銀航租（2588）
涂國彬．推介股份：中銀航租（2588）
盧楚仁：債息倒掛 因資金湧美國避險
盧楚仁：債息倒掛 因資金湧美國避險
龐寶林：美息倒掛 利中國債市
龐寶林：美息倒掛 利中國債市
示威襲擊陰霾 元朗舖租一減再減 個別街舖9個月累劈近三成招租
示威襲擊陰霾 元朗舖租一減再減 個別街舖9個月累劈近三成招租
業界：下半年工廈價料跌3%
業界：下半年工廈價料跌3%
偉華中心2房555萬 重返去年初價
偉華中心2房555萬 重返去年初價
內地生1.35萬合租聚康山莊2房
內地生1.35萬合租聚康山莊2房
本月全月一手成交料不足千宗
本月全月一手成交料不足千宗
8月買賣登記料高位回落四成
8月買賣登記料高位回落四成
朗濤 白石角壓軸臨海新盤
朗濤 白石角壓軸臨海新盤
映灣園實呎守1.2萬 料價量齊跌
映灣園實呎守1.2萬 料價量齊跌
資金避險 美元定存享優惠息
資金避險 美元定存享優惠息