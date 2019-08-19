往績回顧：資本集團測中美國上月零售數據強勁

上月增幅屬4個月以來最快

資本集團（Capital Group）投資總監華村啟陽（Keiyo Hanamura）在上期封面故事指出，美國經濟很大部分由內需主導，由於目前當地失業率處於相當低的水平，打工仔不愁工作又可以加人工，自然樂於消費，可望支持美國零售銷售數據繼續向好，準確預測上周四公布上月零售銷售數據的強勁表現。

華村啟陽上期還提出一個重要觀點，假如美國經濟轉弱或貿戰升級，當局將會進一步減息以支持經濟繼續擴張，投資者對此鴿派的貨幣政策十分認同，故此美股亦繼續在歷史高位徘徊。

《Money Monday》認為，即使美國寬鬆貨幣政策可以支撐當地股市估值，但若然一如易方資本王華今期的預測，全球科技產品的需求轉弱將打擊美國科技股盈利，後者股價亦難免出現調整，建議讀者宜留意美國科技股最新業績及前景展望，暫時不宜超配該板塊。

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