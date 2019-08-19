阿里電商業務堅挺 營業額增長冠同業

以業務分部計，佔阿里巴巴營業額超過八成的核心電商，營業額按年上升44%至995億元，當中中國零售業務收入按年增長33%。關博文分析，即使近月內地各行各業均比較疲弱，惟電商市場增長仍然堅挺，不只阿里巴巴，同業京東及拚多多期內營業額亦錄得強勁增長，表現跑贏騰訊外，亦勝於美國科技巨擘Amazon及谷歌母公司Alphabet等。

中國高鐵配合5G 電商市場獨有優勢

事實上，瑞銀財富管理董事總經理兼亞太區首席投資總監鄭汪清在《Money Monday》第185期（2月11日出版）封面故事已指出，中國現已建成長達2.5萬公里覆蓋全國主要城市的高鐵系統，加上在全國省市自治區擴展光纖網絡便利居民高速上網，配合正在興建的5G網絡，是發展電商等「互聯網+」經濟的重要基建骨幹，「為甚麼網上購物在中國如此盛行？因為在大城市如上海以至新疆等偏遠省份，中國消費者均可以手機上網隨時落單，來自全國各地的貨品在3至5日內便可經高鐵網絡及當地交通送抵家中，這是十分良好的消費體驗，而中資科網龍頭股今日成功的商業模式及生態系統也是以此作為基礎」。

另外，阿里上季雲計算營業額按年升66%至78億元人民幣，關博文認為，阿里與騰訊一樣，受惠於內地企業轉用當地雲計算服務商的趨勢。

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