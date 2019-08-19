騰訊靠支付雲服務保高增長

關博文分析，騰訊在今年第二季推出多款新遊戲，支持網絡遊戲業務營業額按年錄得單位數增長後，由於新遊戲可能集中在本季及下季變現、賺取收入，加上去年下半年內地監管當局曾停止審批新遊戲變現令比較基準較低，故他相信，該業務在下半年營業額增長率料高於第二季。

網絡廣告競爭大 增長或續放緩

真正令人擔心的是，騰訊的網絡廣告業務下半年增長是否進一步放緩。騰訊在業績報告已提到，該業務正面對充滿挑戰的宏觀環境，以及整個行業短視頻廣告庫存供應增加的情况，關博文解釋，「今日頭條及抖音對騰訊的競爭還是比較大」。

金融科技服務方面，騰訊上季的商業支付用戶數、商戶數、交易額及收入均迅速增長，推動此分部收入提升。截至上季末，騰訊的財富管理平台「理財通」的總客戶資產逾8000億元人民幣，顯示出用戶有愈來愈多地將資金留存在集團支付系統內的趨勢。

另外，騰訊在上季亦進一步加強基於雲的開發工具包，幫助小程序開發者實現更高效的開發及運維。騰訊在金融行業獲得保險公司、銀行及證券公司的關鍵合約，包括中國人民保險集團、交通銀行及海通證券。上月騰訊更推出了基於雲的「WeCity未來城市」解決方案，在包括長沙在內的多個城市為公共服務提供智慧產業解決方案支持，例如醫療保健、交通及教育。關博文分析，在中美貿易戰的新形勢下，目前愈來愈多內地企業選擇當地雲計算服務商，此一發展趨勢對騰訊屬有利。

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