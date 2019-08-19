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易方資本王華：看好亞洲科技股 5G成亮點

【明報專訊】本港政局持續不明朗，惟恒指上周變化不大，市場焦點是騰訊（0700）及阿里巴巴兩大中資科網龍頭股公布的業績；今期封面故事由易方資本投資總監王華、易方資本高級分析師關博文，以及中環資產投資管理行政總裁兼投資總監譚新強分析最新形勢。王華表示看好亞洲科技股，易方資本亦就此持有長倉；關博文指出，阿里巴巴上季營業額增長逾四成，在中美科網龍頭股中稱冠，顯示內地電子商貿市場方興未艾，值得看好；譚新強認為是次中美博弈屬史上最重要的意識形態對決，本港成為磨心，影響不容低估，不利本港股市及樓市。

明報記者 葉創成

港府擬修訂《逃犯條例》所觸發的社會動盪已持續兩個多月，本月首兩周示威者與警方爆發愈來愈激烈的衝突後，局勢在上周中開始略為緩和，故恒指在8月首周及次周分別大跌5.21%及3.64%後，上周跌幅收窄至僅0.79%，而市場焦點亦重返騰訊及阿里兩大中資科網龍頭股公布的業績。

阿里及騰訊公布業績後榮辱互見，前者股價上周勁升9.73%，後者則下跌3.55%，基金經理除了比較中資科網龍頭股之間的業績外，亦對比它們與美國同業的表現。擅長投資中美科技股的王華上周五接受訪問時指出，由於他預期中美貿易戰短期內不會平息，對宏觀環境的看法比較審慎，特別是對美國的情况不感樂觀，「整體而言，我們覺得美股可能有下跌風險」。

環球科技產品需求轉弱 不利美科技股

美國科技股近年推出的產品及服務日新月異，改變全球不少人的生活方式，被視為當地股市最值得投資的標的，其股價亦長期跑贏大市，例如即使上周美股出現調整，納指跌幅亦低於標指及道指。不過，王華分析，目前全球對科技產品及服務的需求正在轉弱，「智能電話銷售下跌，數據中心的增長亦正放緩」，故此旗下基金現時對美股的科技股持有淨淡倉。

王華認為，由於亞洲政府及國有企業仍然在增加第5代流動電話（5G）的投資，相關股份料有較佳表現，旗下基金現亦持有亞洲科技股的淨長倉。

雷賢達早前籲趁低吸中國科技股

「基金教父」雷賢達在前期封面故事（8月5日出版）指出，近年全球科技發展一日千里，環球科技巨擘的產品及服務正在改變世界，因此港人也有必要投資科技股，在中國科技股中，他傾向低吸個別具有數以億計用戶的平台型公司，「我不太方便直接提及股票名稱，但個別科技股的平台幾乎是每個人每日也會使用的，它很可能是理想的投資對象。當然，股價總會有升有跌，由於科技股派息不高，當美國去年大舉加息，該股股價也曾出現可觀調整，但買這些股票最好便是在市場低迷的時候買，而不是等它的股價被別人一窩蜂搶高後才去追貨」。

騰訊及阿里均符合雷賢達上述選股標準，該兩大中資科網龍頭股同樣在上周公布最新業績，王華則交由旗下高級分析員關博文就此詳細分析。

[封面故事]

相關字詞﹕阿里巴巴 騰訊 易方資本王華

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