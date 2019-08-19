經濟
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平保：下半年新業務價值增長較佳

【明報專訊】中國平安（2318）上周公布中期業績，用以反映主營壽險業務未來潛在收益的新業務價值，按年升4.7%，增速高於去年同期的0.2%，但與兩年前的三成增長仍差距甚遠。平保首席財務官兼總精算師姚波表示，因調整產品結構，減少傳統新年旺季「開門紅」的投入。不過，平保目標今年全年新業務價值增長不會低於去年增速7.3%，預期下半年增長會較佳，7月和8月情况與公司規劃相符。

今年上半年，平保個人業務新保單保費按年跌7.15%，反映減少銷售低利潤率產品影響，姚波指下半年產品結構較穩定，增長來自保費增長，該行會加強招聘和培訓業務員，並已推出新產品完善產品結構。他指出，經過數年高速增長後，保險市場需要調整，但市場對壽險需求仍在，希望中長期新業務價值可以回到雙位數增長。

每客戶平均利潤升兩成

平保上半年有90.6%的營運利潤來自個人零售業務，以服務吸納新客戶再轉介客戶使用其他產品的模式擴展。該行今年上半年新增客戶數目按年收窄22%至2009萬人，但每名客戶平均利潤上升兩成至339.6元。中國經濟增長放緩，近月消費零售增速降低，問及會否影響客戶繼續金融服務消費，姚波認為中國消費金額仍在增長，保險滲透率和金額與發達國家相比仍有距離，雖然整體消費增速減慢，但在特定消費領域有一定增長空間。

姚波指目前平保的互聯網服務用戶有5.76億個，當中只有1.96億有購買金融產品，日後將會加強轉化其他用戶成為客戶。另外，平保提供的金融和互聯網服務增加，科技加助提升客戶滿意度和降低服務成本，客均利潤會有更大的提升空間，兩者將成為該行的增長引擎。

競爭多年 產品不遜外資險企

銀保監早前公布，外資壽險企業持股限制將加快到明年解除，另外友邦（1299）亦在本月正式進入天津和河北市場。面對與外資對決的機會增加，姚波指他們和一些外資目前也在已開放的北京、上海等城市競爭多年，在這些市場份額、銷售隊伍比外資多，認為開放更多城市，也不會改變競爭格局，反而對中小型險企有壓力。一些外資險企策略較集中於高端產品，姚波指他們同類產品利潤率、投資回報和成本等，不會差於外資保險產品。

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