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示威礙內地客來港投保 經紀：生意減七成

【明報專訊】反修例風波持續，內地居民擔心來香港不安全，令來港買保險的人士大減。有專做內地客戶保單的保險經紀表示今個月生意額大跌七成，另一名同樣專做內地客戶保單的經紀指內地大客近期選擇到新加坡買保單。

有偏重內地訪客保單業務的經紀表示，以往暑假期間會買多套迪士尼及海洋公園入場票，吸引內地客戶來港及順便簽單，但今年「一套也送不出」。多家保險公司客戶中心設於尖沙嘴，方便內地客戶來港購物及簽單，客戶中心周末一般都人頭湧湧，要簽單可能要排上一小時，現在卻門可羅雀，一名專做內地客戶保單的保險經紀表示生意大跌七成。

有高端客戶改飛新加坡簽單

另一名經紀則指機場停飛事件之後影響更大，那兩天客戶未能來港，剛過去的周末來港客量大減，稱會來港的，他也勸他們改飛深圳，再由公司用車接載他們來港。他又指高端客戶有選擇改飛新加坡簽單。

根據保監局最近公布的數據，今年首季內地訪客的總新造保單保費按年上升7.9%，至128億元，佔整體26.4%。保監會無公布個別保險公司佔比，不過離岸業務，即非香港身份證持有人的保單，大部分為內地訪客。離岸業務佔香港個人壽險新造直接業務比例，保誠（2378）佔約七成，友邦（1299）佔55%，匯豐保險佔52%，富衛佔39%，宏利（0945）佔25%。

大和發表報告指出，保險公司的內地客戶推遲了訪港，該行基本預計運動會持續一季，則友邦的內地訪客業務按年跌20%，將一次過影響減少整個集團的全年新業務價值增長1.1個百分點。不過在示威過後，內地居民對本港保險需求不會減少。友邦近三周下跌14%，大和指股價已反映市場對示威的關注，目前估值反映示威持續至2020年，而內地訪客新業務價值會繼續下跌。不過該行不認同上述看法，認為友邦依然是業內首選，維持買入評級，12個月目標價98元。

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