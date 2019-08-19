示威礙內地客來港投保 經紀：生意減七成

有偏重內地訪客保單業務的經紀表示，以往暑假期間會買多套迪士尼及海洋公園入場票，吸引內地客戶來港及順便簽單，但今年「一套也送不出」。多家保險公司客戶中心設於尖沙嘴，方便內地客戶來港購物及簽單，客戶中心周末一般都人頭湧湧，要簽單可能要排上一小時，現在卻門可羅雀，一名專做內地客戶保單的保險經紀表示生意大跌七成。

有高端客戶改飛新加坡簽單

另一名經紀則指機場停飛事件之後影響更大，那兩天客戶未能來港，剛過去的周末來港客量大減，稱會來港的，他也勸他們改飛深圳，再由公司用車接載他們來港。他又指高端客戶有選擇改飛新加坡簽單。

根據保監局最近公布的數據，今年首季內地訪客的總新造保單保費按年上升7.9%，至128億元，佔整體26.4%。保監會無公布個別保險公司佔比，不過離岸業務，即非香港身份證持有人的保單，大部分為內地訪客。離岸業務佔香港個人壽險新造直接業務比例，保誠（2378）佔約七成，友邦（1299）佔55%，匯豐保險佔52%，富衛佔39%，宏利（0945）佔25%。

大和發表報告指出，保險公司的內地客戶推遲了訪港，該行基本預計運動會持續一季，則友邦的內地訪客業務按年跌20%，將一次過影響減少整個集團的全年新業務價值增長1.1個百分點。不過在示威過後，內地居民對本港保險需求不會減少。友邦近三周下跌14%，大和指股價已反映市場對示威的關注，目前估值反映示威持續至2020年，而內地訪客新業務價值會繼續下跌。不過該行不認同上述看法，認為友邦依然是業內首選，維持買入評級，12個月目標價98元。