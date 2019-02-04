滬科創板熱炒 短期或影響港IPO

微芯生物市盈率逾千倍

科創板至今共有28隻新股掛牌，上市迄今累計錄得升幅的新股仍有19隻，佔據大半，雖然股價不如「開板」之初炙手可熱，但不少累計仍有逾倍升幅（見表），不過熱潮雖有退溫趨勢，科創板估值仍極具吸引力，除部分上市公司因錄得虧損未能計算市盈率外，不少新股市盈率仍高達100以上，其中微芯生物市盈率更超過千倍，公司市值達394億人民幣。

信永中和：公司按目標選上市地

信永中和會計師事務所盧華基指出，科創板短期對本港新股市場有一定影響，因高估值對新經濟股頗具吸引力，部分本有意來港上市的公司或會轉投科創板，而現時新板受追捧，預計估值要3至6個月才可慢慢回復理性。

不過，他補充，公司會根據不同目標及策略選擇上市地點，如目標市場、海外拓展策略以及對外匯需求等，料科創板不會重挫香港新股市場，而真正長期影響本港IPO市况的因素依然是環球經濟。