路透：阿里非一定9月上市

本港示威持續 複雜性提高

根據報道，阿里原本最有可能在8月下旬在港第二上市，但因應內地當局嚴格控制跨境股票交易，再加上本港示威情况持續，使阿里在港上市的複雜性提高，因此暫未能落實上市時間表。

報道引述消息人士稱，阿里正與港交所（0388）商討，但仍未入上市聆訊階段，集資額將在100億至150億美元（約784億至1177億港元）之間，較早前傳出的200億美元少。報道又引述市場人士意見稱，「在這個時刻，送香港一個150億美元的禮物（即阿里上市）你覺得北京會怎麼想？」

曾說過「要帶阿里回家」的港交所行政總裁李小加，近日曾被問及香港近期的動盪會否影響阿里上市計劃，他未有直接承認阿里已遞交上市申請。但他指出，相信阿里最終會在香港「找到一個家」，仍認為阿里會來，只是不知道實際時間。

市場普遍認為，阿里在港上市的計劃在這種情况下變得更加重要，因為不但反映了香港國際金融中心的地位能否維持，亦同時暗示了中國政府的態度。阿里在上周四（15日）發表季績上，亦未有提及上市一事，會後亦未有與分析員討論。