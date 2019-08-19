本月或僅1新股上市 逾兩年首見 業界：示威有影響 貿戰經濟衰退打擊更大

明報記者 馬迪帆

暑期雖然並非傳統上市旺季，但8月至今僅得一隻股份上市，由於由招股結束至掛牌需時約一周，估計8月份很可能只有一隻新股上市。類似情况依然要追溯到2016年2月時，當時全月僅2隻新股上市。以規模而言，今年8月亦與上年同期市場熱况形成天壤之別。

根據港交所披露，上年8月內首次上市集資額總計錄得692億元，其中中國鐵塔（0788）貢獻543億元，亦有生物科技股百濟神州（6160）集資約70億元。反觀今年8月暫時僅得一間恆新豐集資9000萬元，數量及規模較上年均大幅「縮水」，即使與今年7月新股集資額144億元比較亦遜色不少。

本月暫得9公司申主板上市

除新股上市數目急跌，8月公司入表申請上市意欲亦有所減弱，截至8月16日僅有9家公司遞表申請主板上市，較7月28宗申請亦錄得雙位數下跌，新股市場彷彿進入空窗期。信永中和會計師事務所合夥人盧華基指出，現時投資氛圍差，部分上市公司有意拖慢上市進程，因此IPO整體步伐放慢。他指出，以往公司會積極回答交易所提問以求早日上市，現時或因見到新股推售前景未如理想，公司便推遲回覆，不想太快訂下掛牌日期。他又稱，現時新股上市從公司、保薦人到中介機構的各個環節推進都變得十分緩慢，恐未來幾個月情况延續，對新股市場並不樂觀。

市場期待下半年阿里巴巴來港作第二上市，以起帶動作用刺激市場，然而上周有報道指，阿里或因本地示威局勢而考慮延緩來港上市（見另文）。據了解，阿里此前於6月秘密遞交上市申請，至今未獲正式上市批准，IPO市場要借力阿里恐怕遙遙無期。

德勤：維持全年IPO集資1800億

雖然本地動蕩引發不少股民擔憂，業內人士卻認為示威活動並非冷卻新股市場的「罪魁禍首」，更多是宏觀因素引起波動，令新股市場一度疲軟。

德勤中國全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興指出，近期資本市場波動主要來自環球經濟，其中中美貿易戰、英國脫歐及人民幣匯率下跌均是考慮因素，反而本地示威活動屬短期，未見太大影響。他指下半年新股市場走向要以9月作窗口觀察形勢，未來市場觀望氛圍濃厚，但維持港股全年IPO集資額可達1800億元的預測。