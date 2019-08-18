美「一進一退」考驗中國應對

「進」，是將中國列為「匯率操縱國」。

美高債務成心腹大患

作為金融市場核心問題之一，匯率政策關乎貨幣發行量、通貨膨脹水平乃至經濟增長，直接影響一國與全球貨幣體系的關係。特殊的地位，使匯率始終位居全球貿易鏈和金融鏈頂端，可謂牽一髮而動全身。

有分析指出，美國繞開白紙黑字標準強行將中國認定為「匯率操縱國」，是希望通過霸權威懾搞亂中國金融市場，破壞中國經濟秩序，從而在談判桌上獲取更多籌碼。但若美國真打算將貿易戰引向金融戰，還得先看手中是否夠牌。

如今美自身經濟並非無懈可擊，尤其債務高企已成心腹大患。據統計，自2007年次貸危機爆發以來，美聯邦政府、州和地方政府、企業和家庭等四大實體經濟部門負債不降反增，均達歷史新高。這不僅嚴重拖累經濟增長，更使其金融系統脆弱性上升。轉戰金融領域，可能是一招七傷拳。

已傷消費者利益 徵稅退一步

但無論如何，中國仍要未雨綢繆。當務之急，應是加強人民幣匯率彈性以應對美國施壓，並推動匯率管理制度更貼近國際慣例和市場規則，盡量減少匯率衝突對貿易和經濟的傷害。長遠來看，則要從根本上減少經濟發展對美元的依賴，逐步提高人民幣國際化程度和在大宗商品市場中的地位。

「退」，是推遲對部分中國商品徵稅日期。

在13日中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話後，美貿易代表辦公室發聲明稱，將推遲原定於下月開始對包括筆記本電腦和手機在內的某些中國產品徵收10%的關稅。

近期一直咄咄逼人的美國此時退後一步，突然之中也有必然。外界普遍認為，此舉意味着美國政府終於承認進一步徵稅將傷害本國消費者。而其對華不斷施壓，亦給自身經濟帶來壓力。

中國應加大改革力度 穩住經濟

自月初宣布對華徵稅以來，美國金融市場便風聲鶴唳，道指幾度刷新年內最大單日跌幅。第二季度，美經濟僅增2.2%，較上季大為放緩。被視作金融危機警報的美債長短期收益率倒掛現象也連續出現，利差一度觸及次貸危機後最大值。

在極限施壓負面效果反噬的情况下，美國推遲對部分中國商品徵稅，似有回歸理性之勢，但若認為其將鳴金收兵，恐怕為時尚早。貿易戰開打以來，美方不止一次在談判看似出現轉機時翻臉，對中方包括取消全部加徵關稅在內的幾項核心關切也始終沒有明確表態。

因此，中國當前最佳應對方案仍是做好自己。最新公布的7月份經濟數據顯示國內下行壓力不減，盡快採取措施穩住經濟增長勢頭，繼續加大改革開放力度，意義恐怕大過幻想美國回歸理性。

畢竟貿易戰歸根究柢拼的還是經濟，底牌更多的一方，更容易笑到最後。

[馮其十 神州新形勢]