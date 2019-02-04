道指升逾300點 仍連跌3周

德國傳推刺激經濟措施

歐洲最大經濟體德國第二季經濟收縮，市場消息指政府計劃發行新債，並暫停平衡預算，Lenox Wealth Advisors首席投資官David Carter認為德國計劃刺激經濟對市場來說是好消息，不過仍然有潛在的擔憂。全球不確定因素正在顯著上升，目前看不到明顯的結束迹象。

標普500指數所有11個主要行業均收高，由工業股、科技股和金融股領漲。美股第二季業績將近公布完成，標普500指數成份股已公布業績的459家公司之中，有73%好過市場預期。根據路孚特數據，市場預期標普500指數盈利按年增長2.9%。

特朗普庫克共晉晚膳 蘋果漲半成

美國總統特朗普在Twitter發帖，表示周五晚上將與蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）共晉晚膳，並表示蘋果將在美國投放大量資金。蘋果股價上周五收漲4.8%。

港股ADR則升跌參半，連日下跌的匯控（0005）ADR靠穩，較本港收市價微升0.3%，騰訊（0700）及中石油（0857）ADR雙雙漲近0.7%；不過聯通（0762）ADR要跌近1%。港股ADR指數收報25,754點，微升19點。

Kashkari：聯儲局或需進一步減息

美國國債孳息率上周一度出現「倒掛」情况，但其後美國10年期債息顯著回升，投資者暫鬆一口氣。美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長Neel Kashkari相信，美國經濟不會陷入衰退，但衰退可能性有所提升。他認為，聯儲局可能需要進一步減息，而目前美國經濟數據仍然好壞參半，商界因為貿易戰而對投資感到恐慌，但只有很少企業將經濟放緩的問題歸咎於聯儲局的貨幣政策。卡什卡利指出，聯儲局要更快作出決策來應對問題，而不是反應遲緩。

早前反對美國聯儲局減息的克利夫蘭聯儲銀行長梅斯特（Loretta Mester）接受路透社訪問時則表示，可能重新考慮應否支持聯儲局減息。