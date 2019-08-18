瑞典央行10年前首引入

瑞典央行在今年1月的報告指出，負利率政策取得成果。雖然對家庭借貸的影響似乎減弱，但整體影響仍是正面。報告稱，輕微負利率已促成更為擴張性的貨幣政策。不過美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）與布朗大學（Brown University）經濟學教授埃格特森（Gauti Eggertsson）的研究指出，負利率政策帶來的好處會逐漸遞減，儘管瑞典央行最初兩次將利率降至負值時，影響似乎傳導至貸款利率，但之後繼續再降卻似乎成效不顯。

退出負利率政策比啟動難

此外，退出負利率政策更比啟動難。瑞典經濟狀况相對良好，瑞典央行更計劃在12月提高利率，但這會令其陷於兩難。為應對負利率，很多瑞典公司，尤其是出口商，已將更多資金留在海外。如果瑞典央行在主要央行減息之際獨自加息，將刺激瑞典克朗急升，可能損害其出口導向型的經濟，並帶來通縮的風險。目前的利率政策亦催谷了瑞典的房地產市場。國際貨幣基金組織（IMF）指出，雖然當地近年樓價已穩定下來，但自1990年代中期以來，樓價實際升了兩倍，一旦加息過快可能嚴重影響樓市。

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