經濟不明朗 資金湧債市 全球臨負利率年代

資料來源：《華爾街日報》、路透社、《金融時報》

以往借錢出去的投資者可收回更多的錢。這是對通脹、償付風險及放棄其他投資的一種補償。不過全球債市目前只有3％的債券擁有超過5厘的收益率，見歷史新低。全球負收益債券總值更達15萬億美元，相當於全球投資級債券比例的25%，意味持有這些債券的投資者正向發債者付費存錢。到目前為止，美國尚未出現這種情况。

貿戰倘威脅美經濟 不排除再降息

美國國債收益率下跌常被視為經濟的不祥之兆。分析認為，美國債券收益率會否跌至負值，關鍵因素是美國會否出現經濟衰退。一旦中美貿易戰加劇，威脅到美國維持了10年的經濟擴張周期，將不能排除聯儲局有可能將利率降至接近零，或低於零的可能性。

不過美國當前經濟仍在擴張，而聯儲局的基準利率距零水平還有一段距離，未來仍有一定的減息空間。交易商認為，美國的國債收益率短期內不會跌至負值，惟負收益率的前景也不可能很快消除。富國銀行的分析指出，永遠不要說一些事情永遠不會發生。

格林斯潘：套利活動 令美債息向下

Pimco的全球經濟顧問費爾斯（Joachim Fels）表示，倘世界經濟進入冬眠狀態，美國國債作為黃金以外的終極安全避風港也不太可能避免出現負收益率。若貿易戰不斷升級，美國國債跌至負收益率的情况可能比預期快。

聯儲局前主席的格林斯潘（Alan Greenspan）稱，債市存在跨國的套利活動，令美國長期國債孳息率向下，市場沒有任何障礙可阻止美國國債孳息率跌至零水平以下。他說，倘美國國債孳息率跌至負值，他不會感到驚訝。

歐日激進量寬 大量國債收益率見負

迹象顯示，多國央行為搶在聯儲局之前採取行動，都在爭相減息，通過壓抑本幣來支持本國經濟。這些行動最終可能促使聯儲局加快減息步伐，惟一旦美國真的陷入衰退，聯儲局屆時可以減息的空間將會受限。這也可能為聯儲局考慮長期購買債券，甚至採取負利率等刺激措施提供理據。

如果環球央行的寬鬆政策取向沒有改變，經濟前景也沒有顯著好轉，將持續對收益率帶來壓力。在歐洲和日本，經濟增長放緩、低通脹和激進的央行刺激措施，已導致大量國債的收益率處於負值。市場人士認為，只要收益率高於央行提供的負利率，投資這類債券仍是有道理的。

瑞士基準利率負0.75厘

市場預期，歐洲央行將在9月減息，債券收益率可能跟隨向下。雖然昔日以零水平作為利率下限的舊理論已被打破，但多數分析師認為，利率仍存在某個下限，只是這下限比以往想像的要低。英倫銀行前政策制定者波森（Adam Posen）稱，利率的潛在下限，取決於利率低至什麼水平會對經濟弊大於利。

波森指出，這低利率極限可能已經逐漸接近 ，而瑞士這種經濟體甚至可能已達到這水平。瑞士目前的基準利率為負0.75厘。當存戶寧願將鈔票鎖入夾萬，也不願存入銀行被罰款，就意味市場可能無法進一步推動負收益率的浪潮。雖然大量債券的收益率處於歷史低位，但隨着債券價格上漲，基金經理仍可透過投資組合價值上漲，彌補收益率下滑的影響。

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