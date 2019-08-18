話你知：雙軌利率 礙政策傳導實體經濟

【明報專訊】內地貸款市場報價利率（LPR）改掛公開市場操作利率，特別是一年期的中期借貸便利（MLF）利率併軌方案終於有了確定的方案。人民銀行在2013年和2015年分別取消銀行貸存利率的上下限管制，利率理應跟隨市場資金走向，不過銀行貸款利率定價仍然參照人行的貸款基準利率，與資金市場出現兩條「利率軌道」。
公司債銀行拆息 使用市場利率
目前公司債券、銀行間拆息使用市場利率，完全由市場決定，2016年人行開始以較短期的貨幣市場公開操作控制流動性，另一方面人行亦自2015年起未有調整基準利率，因此雖然人行最近一年積極放寬流動性，銀行拆借利率下跌，跌幅未能傳遞到貸款市場。因此雖然人行向銀行放水，一年期銀行間拆息（SHIBOR）由去年下半年的4.4厘跌至3厘水平，不過同期的LPR利率卻由4.3厘微升至4.31厘。
易綱去年上任 表明併軌
人行行長易綱去年上任時，已表明未來會將兩軌合併，朝向市場利率，今年國務院常務會議亦提出改革利率報價機制，發揮利率引導的作用。人行負責人昨日在答記者問中點明，銀行發放貸款時大多仍參照貸款基準利率定價，特別是個別銀行通過協同行為，以貸款基準利率的一定倍數，如0.9倍設定隱性下限，形成市場利率向實體經濟傳導的阻礙，是市場利率下行明顯，但實體經濟感受不足的一個重要原因，因此是利率市場化改革需要迫切解決的核心問題。
改制後，銀行需以MLF作錨報價LPR，新做貸款以LPR參考定價，無疑提高央行通過調整MLF息率增加對銀行貸款利率的影響力，不過執行上要視乎銀行在報價和貸款的調整公式上有多少「市場化」空間。