話你知：雙軌利率 礙政策傳導實體經濟

公司債銀行拆息 使用市場利率

目前公司債券、銀行間拆息使用市場利率，完全由市場決定，2016年人行開始以較短期的貨幣市場公開操作控制流動性，另一方面人行亦自2015年起未有調整基準利率，因此雖然人行最近一年積極放寬流動性，銀行拆借利率下跌，跌幅未能傳遞到貸款市場。因此雖然人行向銀行放水，一年期銀行間拆息（SHIBOR）由去年下半年的4.4厘跌至3厘水平，不過同期的LPR利率卻由4.3厘微升至4.31厘。

易綱去年上任 表明併軌

人行行長易綱去年上任時，已表明未來會將兩軌合併，朝向市場利率，今年國務院常務會議亦提出改革利率報價機制，發揮利率引導的作用。人行負責人昨日在答記者問中點明，銀行發放貸款時大多仍參照貸款基準利率定價，特別是個別銀行通過協同行為，以貸款基準利率的一定倍數，如0.9倍設定隱性下限，形成市場利率向實體經濟傳導的阻礙，是市場利率下行明顯，但實體經濟感受不足的一個重要原因，因此是利率市場化改革需要迫切解決的核心問題。

改制後，銀行需以MLF作錨報價LPR，新做貸款以LPR參考定價，無疑提高央行通過調整MLF息率增加對銀行貸款利率的影響力，不過執行上要視乎銀行在報價和貸款的調整公式上有多少「市場化」空間。