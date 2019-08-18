人行改革利率機制 「另類減息」降貸款成本

促進貸款利率「兩軌合一軌」

人行和國務院曾多次提及改革貸款基準，疏通貨幣政策傳導到市場的渠道。人行昨公布每日的報價改為每月一次，報價改為訂明以公開市場操作利率，主要是同為1年期中期借貸便利利率參考，去除最低和最高報價後再平均計算。即日起，銀行新發放貸款中應主要參考LPR，並在浮動利率採用為定價基準，現存貸款則仍按原定執行。

此外，各銀行不得通過協同行為以任何形式設定貸款利率定價的隱性下限，人行會將銀行LPR應用情况，貸款利率競爭行為納入宏觀審慎評估（MPA）。此外，除原有的1年期LPR，將會新增5年期以上的LPR利率（見表）。

人行負責人表示，原有的LPR多參考貸款基準利率報價，不夠市場化，未能及時反映市場利率變動情况。改革後更市場化和靈活，公開市場操作利率反映銀行平均的邊際資金成本，息差則反映各行自身資金成本、市場供求、風險溢價等因素。ING大中華經濟師彭藹嬈認為，新機制有助增進貸款利率市場化，與美國聯儲局制訂隔夜銀行間融資利率，再反映到銀行間拆息市場的方式類似，但利率市場化尚未完成。

魯政委：商業銀行息差面臨壓力

LPR報價自2015年10月起穩定在4.3厘，而最新在8月操作的MLF利率為3.3厘，人行指早前市場利率整體下跌幅度較大，貸款利率卻未見相應下降，改變機制後貸款利率應該會下調。聯訊證券首席經濟學家李奇霖認為，貸款利率可透過改革的方式達成「減息」的作用，但實際變幅要待下周二報價才知道，而未來央行貨幣政策的改變提振實體經濟的效果會更強。對大型企業，因為銀行不能協同訂價，融資成本將會下降，小微企業也會受益政策和實際利率下跌，但對部分中型企業，利率反而會因為銀行風險偏好上升，但幅度會受制於融資需求。

對銀行而言，興業銀行首席經濟學家魯政委指出，在美國聯儲局減息下，MLF日後有機會減息，與之掛鈎的LPR有下降的可能，另外銀行資金主要來自存款，但存款利率仍參照存款基準利率定價，利息下降的機會不大，因此商業銀行或面臨息差壓力。