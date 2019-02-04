荃灣映日灣昨首推354伙沽清 套現逾28億 將加價加推

明報記者 甘潔瑩

繼大埔白石角海日灣及海日灣II後，億京再推售全新盤，今次是位於荃灣楊屋道的映日灣。儘管首張價單238伙以折實平均實呎17,740元，成荃灣近年新盤首批最高呎價新盤，但區內未來數年沒有新供應，挾「荃灣區最後新盤」作招徠，成功吸引準買家逾8900張入票。

潘志才：香港是福地 大眾應珍惜

億京項目及銷售策劃總監潘志才表示，項目採取一人一票制，不設大手組別安排，以用家為主。各準買家於昨日早9時15分起到場登記，出席率高，兼秩序良好，於昨日早上10時正式發售，截至11時，首一小時售出60伙，而截至晚上7時30分，可供發售的354伙已全數售罄。潘透露，將於短期內加推，視乎物業坐向、景觀、樓層而加價，強調適當地加價。對於下半年的樓市走勢，他直言很難預測，指香港是福地，大眾應珍惜，預料市况較平穩。

準買家：不擔心治安問題

居於荃灣逾20年的鄧先生，於昨早陪同女兒及家人一同到映日灣揀樓。他表示，過去荃灣區有新盤開售時，他也錯失了，而映日灣是區內最後一個大型新盤，加上女兒需要更大的居住空間，故入票認購單位，計劃以1400萬元購入3房戶。近期社會氣氛緊張，問及會否擔心樓價下跌，鄧先生坦言有考慮過，但自住供得起就沒問題，香港任何時候買樓都是貴，現只盡點能力協助女兒換樓。對於近日荃灣區曾發生斬人事件，會否擔心治安問題，鄧生回應指出，人類有正反兩面，當受刺激時會短暫「獸性大發」，但不認為會長期發生同類事件。

另一名準買家梁先生表示，項目間隔正常，不是迷你戶，考慮購入1房單位自用，因為1房戶不設露台實用性較高。過去亦曾入票認購其他新盤但不成功。對於未來樓市表現，他認為樓價要靠自己各自演繹，市民都擔心會失去工作，要視乎環境及負擔能力而入市。

中原陳永傑：8月一手成交或僅800宗

此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國早前宣布減息，對樓市屬好消息，但受到中美貿易戰及社會氣氛惡化影響，樓市淡靜，若映日灣本月不作次輪開售，預計今個月全月一手成交只約800宗，將為今年單月新低。