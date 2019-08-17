加多利軒旺中帶靜 合優皮一族 已屆現樓 餘貨兩房為主

明報記者 張允亭

攝影 鍾林枝、林靄怡

加多利軒為單幢盤，全盤提供250伙，實用面積介乎161至390方呎，戶型涵蓋開放式至2房，當中主打1房，佔全盤總數約50%，另提供4伙平台特色戶及兩伙連天台特色戶。項目每層共10伙，設有兩部升降機。目前項目尚餘小量餘貨，並以2房戶為主。

項目走高格調的精品住宅路線，其中1伙連天台特色戶，位於極高層A室，實用面積389方呎，屬2房間隔。單位採用電子門鎖，住客可使用感應卡或密碼開門；玄關位置設有嵌入式的木紋收納櫃，亦可作鞋櫃。單位客飯廳以長形開則，樓層高度約3.5米（約11呎5吋），增加室內空間感。同時，客廳設有落地玻璃窗，光線充足，亦可引景入戶，連22方呎露台。

採開放式廚房 不能明火煮食

單位採用開放式廚房，以增加室內空間，同時設有木紋櫥櫃，及備有雪櫃、微波爐及洗衣乾衣機等品牌家電，但僅設電磁爐，不可明火煮食。至於廚房旁邊的浴室，門口與牆壁使用相似的材料，加上簡約的手把，形成隱藏式浴室設計，令室內空間更一致和潔淨。浴室內設有淋浴間及雙面鏡櫃等設備，不過空間就略嫌狹窄。

睡房方面，兩間睡房同樣以方形開則，約有50方呎，與現時普遍新盤的房間面積相若；房內亦設落地玻璃窗，外望開揚的九龍市區景色。

項目的住客會所設於1樓，佔地約2022方呎，設施包括20米長的戶外游泳池、池畔多用途宴會廳、兒童遊樂室及健身室等。

距港鐵站10餘分鐘步程 交通配套完善

雖然項目不設停車場，但周邊交通配套完善，距離港鐵旺角東站或港鐵旺角站約10至15分鐘步程，區內的巴士及小巴網絡更四通八達。項目位於市區，毗連旺角及油麻地，鄰近食肆及民生商店，而住客在僅10分鐘步行距離內，更可到達MOKO新世紀廣場及旺角波鞋街等購物熱點。

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