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2019年8月17日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港府指第3季或衰退 派糖難救近火 次季按年增幅下修至0.5% 按季收縮0.4%
拆局：當年SARS零售獨差 今年出口也負增長
高盛大降港全年GDP預測至0.2%
恒指收升238點 分析：短期已築底
51億北水昨湧入 年半最多
港交所倡擴市調機制範圍 納入大中小型股指數股份近500隻
平保：不參與匯控日常運作
潤啤中期多賺24% 派息增33%
香港小輪 中期溢利跌68%
港元隔夜拆息 兩日抽升3.76倍
豐盛主席季昌群 遭入稟追討逾14.6億
貿談傳好消息 美債息反彈 標普：美衰退風險升至逾三成
日央行持最多美國債 兩年首超中國
馬多夫揭發者 指控GE造數
騰訊員工平均月薪 高達7.48萬人仔
長實鳳園申改劃住宅 涉1462伙 毗鄰嵐山 指響應政府地盡其用政策
新世界六合街工廈申放寬兩成地積比
CCL連跌3周 8個月首見
銅鑼灣地帶舖1800萬易手 6年勁蝕三成
內地客子女擬返內地升學 撻租豪廷峰
佳源：菁雋個別買家申延期成交
陸振球：債息倒掛 買樓宜戒急用忍
周末睇樓好去處
加多利軒旺中帶靜 合優皮一族 已屆現樓 餘貨兩房為主
毗鄰名校 區內新豪宅蓄勢待發
旺角兩街之隔 吃喝玩樂方便
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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港府指第3季或衰退 派糖難救近火 次季按年增幅下修至0.5% 按季收縮0.4%
拆局：當年SARS零售獨差 今年出口也負增長
高盛大降港全年GDP預測至0.2%
恒指收升238點 分析：短期已築底
51億北水昨湧入 年半最多
港交所倡擴市調機制範圍 納入大中小型股指數股份近500隻
平保：不參與匯控日常運作
潤啤中期多賺24% 派息增33%
香港小輪 中期溢利跌68%
港元隔夜拆息 兩日抽升3.76倍
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貿談傳好消息 美債息反彈 標普：美衰退風險升至逾三成
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銅鑼灣地帶舖1800萬易手 6年勁蝕三成
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佳源：菁雋個別買家申延期成交
陸振球：債息倒掛 買樓宜戒急用忍
周末睇樓好去處
加多利軒旺中帶靜 合優皮一族 已屆現樓 餘貨兩房為主
毗鄰名校 區內新豪宅蓄勢待發
旺角兩街之隔 吃喝玩樂方便
港府指第3季或衰退 派糖難救近火 次季按年增幅下修至0.5% 按季收縮0.4%
拆局：當年SARS零售獨差 今年出口也負增長
高盛大降港全年GDP預測至0.2%
恒指收升238點 分析：短期已築底
51億北水昨湧入 年半最多
港交所倡擴市調機制範圍 納入大中小型股指數股份近500隻
平保：不參與匯控日常運作
潤啤中期多賺24% 派息增33%
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佳源：菁雋個別買家申延期成交
陸振球：債息倒掛 買樓宜戒急用忍
加多利軒旺中帶靜 合優皮一族 已屆現樓 餘貨兩房為主
毗鄰名校 區內新豪宅蓄勢待發
旺角兩街之隔 吃喝玩樂方便
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