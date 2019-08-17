佳源：菁雋個別買家申延期成交

事實上，上月底有消息指僅匯豐、恒生及東亞銀行願意承做菁雋按揭，但銀行為樓花按揭定下額度屬行內常規，而銀行先後「爆額」，部分買家未獲銀行批出按揭，市場擔心到期「上會」時出現撻訂潮。

傳即供付款買家轉建期付款

不過，市場昨日盛傳，賣方將安排原先選用即供付款的買家保留即供付款折扣，但成交期則改為與建期相同，換言之，買家可到現樓時再申請按揭，避開樓花按揭設限額的問題，令買家可成功申請按揭。不過，賣方之一的佳源回應本報查詢時表示，集團將會遵守一手銷售條例，目前對按揭供款方式並無例外處理，但透露有收到部分客戶申請延期成交，現時正在處理。

朗濤24伙招標單位提早截標

億京旗下荃灣映日灣今日發售首批354個單位，實際收票8953張，超額認購約24倍，第一組買家須於上午9時15至30分到場登記。另鷹君（0041）大埔白石角朗濤原定於本月23日（下周五）截標的一批24個單位，將提前於本月20日、即下周二截標。