內地客子女擬返內地升學 撻租豪廷峰

林指出，上述豪廷峰單位已重新於市場放租，現每月叫租4.3萬元、即每呎叫租54.4元，租金加幅7.5%；以業主1999年購入價682.9萬元計，料可享7.6厘租金回報。

部分市區屋苑仍錄得高價租務成交，中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌近期入伙的君豪峰，高層M室以1.6萬元租出，屬實用面積214方呎開放式戶，實用呎租74.8元，創屋苑呎租新高，較舊紀錄70元高出約7%。業主去年以562萬元買入，享租金回報3.4厘。

君豪峰開放式戶呎租75元破頂

另鑽石山星河明居B座高層2室，實用面積517方呎，新近以月租2.37萬元租出，實用呎租近46元，創屋苑新高，較舊紀錄44元高出4.5%。業主2007年以325萬元購入單位，租金回報高見8.8厘。香港置業首席聯席董事周世康表示，灣仔囍匯中低層G室，屬1房複式間隔，實用面積584方呎，業主以約3.5萬元放租約半個月後獲區內客洽詢，並「零議價」租出，實用呎租約60元，新租客為外籍人士。業主去年以1608萬元購入單位，租金回報2.6厘。