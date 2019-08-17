銅鑼灣地帶舖1800萬易手 6年勁蝕三成

恒地2600萬購九龍城道地舖

土地註冊處資料顯示，上述舖位為銅鑼灣香港大廈1樓（即銅鑼灣地帶）單號舖，面積337方呎，上月底以1800萬元售出，呎價53,412元。資料顯示，物業原由兩名名字為國語拼音的買家持有，相信為內地人，於2013年大業主華置（0127）拆售商場時以2622.5萬元購入，現帳面蝕822.5萬元或31%。

另一邊廂，發展商收購未受市况影響，土地註冊處資料顯示，土瓜灣九龍城道181B號地舖上月由Super Fortune Investment Limited以2600萬元購入，公司董事為馮李煥瓊、郭炳濠、李家誠等恒地（0012）相關人士。原業主於1987年以115萬元購入該舖，持貨32年後帳面獲利2485萬元或21.6倍。事實上，恒地等去年以3500萬元收購九龍城道179號1樓住宅及179E號地舖，其中179號E號地舖成交價2582萬元，與是次收購價相若。

另何文田勝利道10號龍德樓地舖，獲資深投資者馮國保以3050萬元購入。