CCL連跌3周 8個月首見

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報190.19點，按周跌0.29%，連跌兩周共0.53%；CCL（大型單位）報186.3點，按周升0.02%，連升兩周共0.14%。四大分區指數方面，九龍CCL Mass報186.41點，按周跌1.18%，跌幅為10周、即約兩個半月以來最大；港島CCL Mass報197.37點，按周升0.62%，結束兩周連跌；新界西CCL Mass報170.22點，按周跌0.88%，連跌兩周共1.54%；新界東CCL Mass報199.07點，按周升0.89%，結束兩周連跌。

海璇開放戶948萬沽 1年蝕25%

另一方面，北角海璇首錄蝕讓，單位為5A座高層F室，實用面積286方呎，屬開放式戶，以948萬元售出，實呎33,147元。原業主去年7月以1075.92萬元購入，帳面蝕逾127萬元，加上持貨不足3年，須繳付10%額印稅、涉94.8萬元，連同其他使費，料實蝕274.5萬元或25%。

皓畋2房1380萬連使費計蝕放

另代理消息指，何文田皓畋5座高層C室，屬實用面積587方呎2房戶，以1380萬元放售，業主於2017年11月以1370.85萬元一手購入，持貨至今約20個月，即使單位售出亦需付10%額印稅、涉約138萬元，意味是次轉手實蝕最少130萬元。

有部分政界中人入市，土地註冊處資料顯示，九龍塘畢架山一號15座高層單位上月以4700萬元連車位售出，單位實用面積1451方呎，實呎32,391元，登記買家為金城營造集團主席兼行政總裁王國強（WONG KWOK KEUNG）及其子王紹基（WONG IVAN SIU KEI）。王國強為政治組織「幫港出聲」的發起人之一，並曾任全國政協委員。單位原業主2003年以1180萬元購入，帳面賺3520萬元或3倍。