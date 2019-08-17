長實鳳園申改劃住宅 涉1462伙 毗鄰嵐山 指響應政府地盡其用政策

明報記者 甘潔瑩

除上述項目外，長實今年亦就天水圍嘉湖海逸酒店及油塘東源街項目申請改劃為住宅，若3個改劃申請成功獲批，將增加逾319萬方呎樓面，共涉7365伙。

城規會文件顯示，長實就享「蝴蝶天堂」美譽的大埔鳳園之一幅地皮，申請改劃並發展為住宅。項目位於大埔鳳園大埔市地段第183號A分段第1小分段（部分）及丈量約份第11約多幅地段和毗連政府土地，地盤面積149,834方呎（當中涉及政府土地41,958方呎），計劃以5倍地積比率發展，擬建5幢28至29層高的住宅大廈，提供約1462個住宅單位，其中不乏開放式單位，涉及749,174方呎；另設兩幢3層高非住宅大廈，涉29,966方呎，整個發展樓面面積共779,140方呎。

擬建5幢住宅 不乏開放式戶

長實指，為響應政府地盡其用並善用可開發土地的政策，重新檢討了「綜合發展區」地帶內剩餘可發展的土地潛力，而上述項目鄰近已發展的地區，並且能在最短時間內帶來房屋供應。

事實上，長實今年已就兩個項目申請改劃，其中嘉湖海逸酒店計劃拆卸，並重建5000伙平均面積300方呎的中小型單位，每層多達50伙，涉逾200萬方呎樓面，惹來市場關注，並收到逾數百份反對意見書，長實數度延期審理有關申請。長實6月就東源街5及8號申請改劃為住宅，擬建4幢住宅大廈，提供903伙，涉逾41.8萬方呎樓面。若上述3個申請獲城規會通過，將為長實帶來逾319萬方呎樓面，共涉7365伙。

雅居樂主席妻申南灣道建6層高住宅

另寶庭重建於去年10月以8319萬元、每方呎樓面地價8188元投得的屯門藍地福亨村里蚊型住宅地，新近向城規會申請作住宅發展，計劃興建15幢3層高住宅（包括1層停車庫），每幢平均面積677方呎，涉及1.02萬方呎。另項目設有兩幢非住用建築物，將作會所和綠色休憩空間，涉約1006方呎，整個項目涉及1.12萬方呎。

雅居樂（3383）主席陳卓林之妻子陸倩芳或有關人士持有的南區南灣道39號，新近向城規會申請放寬上蓋面積及建築物高度限制，上述物業地盤面積14,402方呎，擬以0.9倍地積比率作發展，重建為1幢6層高住宅大廈（包括1層電機房及1層停車間），提供4伙，總樓面涉12,962方呎。