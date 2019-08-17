馬多夫揭發者 指控GE造數

CEO反擊：意圖造市沽空

該指控令GE股價周四挫逾11%，觸及7個月低位，創2008年以來最大單日跌幅。GE早段股價反彈逾6%。GE行政總裁卡爾普（Larry Culp）指摘報告充滿錯誤，意圖操縱市場。卡爾普購入了近200萬美元的GE股票，試圖穩定市場信心。

馬科普洛斯聲稱，GE掩蓋了其會計問題的嚴重性，導致其向監管機構提交的財務文件，有不準確及欺詐成分。他聲稱GE的財務欺詐由來已久，最早可追溯到1995年。他表示，其保險部門需要增加185億美元的現金儲備，又指摘GE對油氣業務的會計處理。

卡爾普稱，馬科普洛斯的報告含虛假的事實陳述，若他在發表報告前與GE核實，這些說法本來是可以糾正的。GE指摘馬科普洛斯的報告，是為了助沽空者獲利而撰寫。馬科普洛斯承認，與一家未披露名稱的對冲基金合作。該基金押注GE股價下跌，而他可從中分得可觀比例的報酬。

馬科普洛斯稱，GE可能破產。他會把調查結果交予監管機構，希望通過舉報計劃獲得獎金。GE過去兩年因潛在的會計問題，受美國證交會（SEC）和司法部調查。至於被他告發的馬多夫，透過經營投資機構，以龐氏騙局騙取客戶近650億美元。這騙局最終在2008年隨金融海嘯而爆煲。

（綜合報道）